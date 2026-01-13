ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ، پاکستان کے 15 رکنی سکواڈ کی فہرست تیار
مجوزہ فہرست کیمطابق صائم ، فرحان، فخر زمان، بابر ، سلمان ، عثمان خان، شاداب ، ابرار ، نواز، سلمان ، شاہین ، حارث ، نسیم ، فہیم شامل ریزرو کھلاڑیوں میں وسیم جونئیر، عبدالصمد اور خواجہ نافع شامل ہوں گے ،قومی ٹیم کا اعلان چیئرمین پی سی بی کی منظوری کے بعد جلد ہوگا
لاہور(سپورٹس ڈیسک)سلیکٹرز نے آسٹریلیا کے خلاف لاہور میں تین میچز پر مشتمل سیریز اور آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے ممکنہ پندرہ رکنی فہرست تیار کرلی۔ آسٹریلیا کے خلاف لاہور میں تین میچز پر مشتمل سیریز اور ٹی 20 ورلڈ کپ کیلئے قومی ٹیم کا اعلان چیئرمین پی سی بی کی منظوری کے بعد جلد ہوگا، سلمان علی آغا قومی ٹیم کی قیادت کریں گے ۔ورلڈ کپ سے پہلے پاکستانی ٹیم نے آسٹریلیا کے خلاف تین ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کھیلنا ہے جس کی میزبانی ممکنہ طورپر قذافی سٹیڈیم لاہور کرے گا۔ اس کے بعد دونوں ٹیمیں ورلڈ کپ کی مہم پر روانہ ہوں گی۔ذرائع کے مطابق پی سی بی کی سلیکشن کمیٹی نے ہیڈ کوچ مائیک ہیسن اور کپتان سلمان علی آغا کی مشاورت سے پندرہ رکنی سکواڈ پر مشاورت کر رکھی ہے۔
مجوزہ فہرست کے مطابق صائم ایوب، صاحب زادہ فرحان، فخر زمان، بابر اعظم، سلمان آغا، عثمان خان، شاداب خان، ابرار احمد، محمد نواز، سلمان مرزا، شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف، نسیم شاہ، فہیم اشرف شامل ہیں۔ خواجہ نافع اور عثمان طارق میں سے ایک ٹیم میں شامل ہوگا۔ عثمان طارق کو سرپرائز پیکیج کے طورپر سکواڈ کا حصہ بنایا جایا جاسکتا ہے ، ریزرو کھلاڑیوں میں وسیم جونئیر، عبدالصمد اور خواجہ نافع شامل کیے جائیں گے ۔پی سی بی سربراہ کی منظوری کے بعد کسی بھی وقت ٹیم کا اعلان ہوجائے گا۔