بلوچستان میں انٹیلی جنس فیوژن اور تھریٹ اسیسمنٹ سینٹر قائم
یہ سینٹر دہشت گردی کے خلاف ابتدائی وارننگ اور روک تھام کو مضبوط کرتا ہے دہشت گردی کے سدباب کیلئے نیا ادارہ پیفٹیک مارچ تک فعال کر دیا جائیگا ، حمزہ شفقات
کوئٹہ (سٹاف رپورٹر)بلوچستان میں انٹیلی جنس فیوژن اور تھریٹ اسیسمنٹ سینٹر قائم کر دیا گیا یہ ایک جدید ترین سہولت ہے جو پولیس، سی ٹی ڈی، انٹیلی جنس ایجنسیاں اور سول انتظامیہ کو ایک پلیٹ فارم پر حقیقی وقت میں معلومات کے تبادلے اور مشترکہ تجزیے کے لیے اکٹھا کرتی ہے ۔ بلوچستان میں حکام کا کہنا ہے کہ حکومت نے ریکارڈ وقت میں صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں صوبائی انٹیلی جنس فیوژن اور تھریٹ اسیسمنٹ سینٹر (بلوچستان) قائم کر لیا ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم بلوچستان حمزہ شفقات نے اس سینٹر کے قیام کا اعلان سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کیا۔ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک جدید ترین سہولت ہے جو پولیس، سی ٹی ڈی، انٹیلی جنس ایجنسیاں اور سول انتظامیہ کو ایک پلیٹ فارم پر حقیقی وقت میں معلومات کے تبادلے اور مشترکہ تجزیے کے لیے اکٹھا کرتی ہے یہ سینٹر دہشت گردی کے خلاف ابتدائی وارننگ اور روک تھام کو مضبوط کرتا ہے ، دہشت گردی کی مالی معاونت، منشیات کی سمگلنگ اور منظم جرائم کو روکنے میں مدد دیتا ہے اور غیر قانونی سپیکٹرم اور غیر منظم مواصلاتی نیٹ ورکس کے خلاف مربوط کارروائی کو ممکن بناتا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ معلومات جو پہلے منتشر تھیں، اب وقت کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں اور ان پر عمل کیا جاتا ہے ، جس سے ریاست کو واقعات کے بعد رد عمل دینے کی بجائے انہیں روکنے کی طرف جانے کی اجازت دیتی ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے مزید بتایا کہ بلوچستان حکومت قیام امن کے لیے اقدامات کر رہی ہے دہشت گردی کے سدباب کے لیے ایک نیا ادارہ پیفٹیک (PIFTAC) قائم کیا گیا ہے ، جسے مارچ تک بلوچستان کے تمام اضلاع میں فعال کر دیا جائے گا صوبائی حکومت شدت پسندی پر قابو پانے کے لیے انتظامی تبدیلیاں بھی متعارف کروا رہی ہے پورے صوبے کو گزشتہ دنوں اے ایریاز بندوبستی علاقے میں تبدیل کر دیا گیا ہے ۔