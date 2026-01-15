صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سامراجی قوتیں ایران پر حملہ کرنا چاہتی ہیں،حکومت قومی پالیسی مرتب کرے:آئین تحریک تحفظ

  • پاکستان
سامراجی قوتیں ایران پر حملہ کرنا چاہتی ہیں،حکومت قومی پالیسی مرتب کرے:آئین تحریک تحفظ

ایران کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ،پاکستانی عوام میں تشویش پائی جاتی ، ہمسایہ ممالک کا اجلاس بلایا جا ئے فلسطینی مسلمانوں کی نسل کُشی، لاطینی امریکا میں طرزِ عمل نے انٹرنیشنل قوانین کی دھجیا ں بکھیر دیں :اجلاس

اسلام آباد ( نیوز ایجنسیاں ) تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اہم اجلاس پشتونخواملی عوامی پارٹی کے چیئرمین وتحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت ہوا۔اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ حکومت پاکستان خطہ کی بگڑتی ہوئی صورتحال خصوصاً مشرق وسطیٰ میں بحرانی کیفیت پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائے ۔ جنگِ عظیم دوم کے بعد کا انٹرنیشنل آرڈر زوال پذیر ہے ، جہاں اسرائیلی جارحیت اور فلسطینی مسلمانوں کی نسل کُشی اور یونائیٹڈ سٹیٹس کے لاطینی امریکا میں طرزِ عمل نے انٹرنیشنل قوانین کی دھجیا ںبکھیر دی ہیں وہیں اقوام متحدہ کو بھی بے معنی کر دیا ہے ، ایسے میں حکومت خارجہ پالیسی اور اُبھرتی بحرانی کیفیت پر پارلیمان کا فوری جائنٹ سیشن بلائے اور اجتماعی دانش کے ذریعے ایک قومی پالیسی مرتب کرے ۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمسایہ برادر اسلامی مُلک ایران کے خلاف سامراجی و استعماری قوتیں گھیرا تنگ کر رہی ہیں اور مغربی میڈیا کے توسط سے ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جس کو بنیاد بنا کر ہمسایہ اسلامی ملک ایران کی خودمختاری پر ضرب لگائی جا سکتی ہے - ایسے میں پاکستانی عوام میں شدید تشویش پائی جاتی ہے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان یہ تجویز کرتی ہے کہ حکومت اِس ممکنہ بحرانی کیفیت کی سنجیدگی کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے اور اُس کے خطہ پر اثرات کے حوالہ سے ہمسایہ ممالک کا اجلاس بلائے تاکہ ایک مشترکہ لائحہ عمل ترتیب دیا جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

لاہور کو 3 ٹرافیاں جتوا دیں اب پاکستان کو جتوائوں گا : شاہین

بگ بیش معاہدہ پورا نہ کرنے کی باتیں جھوٹیں:رضوان

دورہ جنوبی افریقہ، ویمنز ون ڈے، ٹی ٹونٹی سکواڈز کا اعلان

پی سی بی کی آسٹریلیا کے دورہ پاکستان کی تصدیق

مؤقف نہیں بدلے گا، بی سی بی کی آئی سی سی کو وارننگ

پی ایس ایل کا برانڈ مسلسل اوپر جارہا ہے : سلمان نصیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak