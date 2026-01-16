صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایئرپورٹس سے ڈی پورٹ 4 ہزار مسافروں کی انکوائری مکمل

  • پاکستان
ایف آئی اے کاملوث ایجنٹس کیخلاف کریک ڈاؤن شروع کرنیکا فیصلہ

لاہور (نیوز رپورٹر )ایف آئی اے نے ایئرپورٹس سے ڈی پورٹ ہونیوالے 4ہزار سے زائدمسافروں کی انکوائریاں مکمل کر لیں۔ذرائع کے مطابق انکوائریز کے دوران بیرون ملک بھجوانے کیلئے جعلی اور غلط سفری دستاویزات کے استعمال کا انکشاف ہواہے ۔ متعدد مسافروں کو دھوکہ دینے والے ایجنٹس اور سہولت کاروں کی نشاندہی کر لی گئی۔ غلط دستاویزات پر بیرون ملک بھجوانے کی کوشش کرنیوالے ایجنٹس کیخلاف کریک ڈاؤن شروع کرنے کا فیصلہ، انسانی سمگلنگ میں ملوث ایجنٹس کیخلاف مقدمات درج کرنے کی تیاری مکمل، ڈی پورٹ ہونیوالے مسافروں کے بیانات ریکارڈ کرلئے گئے ۔

