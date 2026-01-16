صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عثمان یعقوب سینئر جوائنٹ سیکرٹری وزارت آبی وسائل

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ایڈیشنل سیکرٹری وزیراعظم آفس اور سینئر جوائنٹ سیکرٹری وزارت آبی وسائل کے تبادلے و تعیناتی کے احکامات جاری کر دیئے ، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن احکامات کے مطابق پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ گریڈ 20 کے افسر محمد یحیی اخونزادہ کو سیکشن 10 کے تحت ایڈیشنل سیکرٹری وزیراعظم آفس اورسیکرٹریٹ سروس گروپ گریڈ 21 کے افسر عثمان یعقوب خان کو سینئر جوائنٹ سیکرٹری وزارت آبی وسائل تعینات کیا گیا ہے ۔

Dunya Bethak