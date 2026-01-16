صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3 بجلی کمپنیوں کی جلد نجکاری ٹرانزیکشن کمیٹی کا اجلاس آج طلب

  • پاکستان
3 بجلی کمپنیوں کی جلد نجکاری ٹرانزیکشن کمیٹی کا اجلاس آج طلب

اسلام آباد(نیوز رپورٹر)وفاقی حکومت نے تین الیکٹرک سپلائی کمپنیوں کی نجکاری جلد مکمل کرنے کے احکامات دئیے ہیں۔

 اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی اور گوجرانوالہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کی نجکاری کے فنانشل ایڈوائزر نے رپورٹس تیار کرلیں، ان رپورٹس میں تینوں الیکٹرک سپلائی کمپنیوں کی نجکاری کے لیے نجی شعبے کی سرمایہ کاری کے حوالے سے سٹڈی و تجاویز تیار کی گئی ہیں، نجکاری کمیشن نے تینوں الیکٹرک سپلائی کمپنیوں کی نجکاری کے حوالے سے ٹرانزیکشن کمیٹی کا اجلاس آج طلب کیا ہے ۔ مذکورہ کمپنیوں کی نجکاری کے لیے ہائرکردہ متحدہ عرب امارات کی کمپنی فنانشل ایڈوائزر (Alvarez&Marsel ) اے اینڈ ایم ٹرانزیکشن کمیٹی کو بریفنگ د ے گی ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak