صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری اداروں میں کرپشن کنٹرول کرنے کیلئے جانچ و نگرانی کا نیا نظام منظور

  • پاکستان
سرکاری اداروں میں کرپشن کنٹرول کرنے کیلئے جانچ و نگرانی کا نیا نظام منظور

کابینہ ڈویژن، نیب ، اینٹی منی لانڈرنگ ، ایف بی آر، وزارت خزانہ، ریگولیٹری اتھارٹیز کارکردگی پر نظر رکھیں گے متعلقہ محکموں کی سالانہ رپورٹس پر وزیر اعظم اقدامات کا حکم دینگے ، نیا نظام جون 2028تک نافذ کرنے کی ہدایت وزیراعظم نے ابتدائی طور پر ناقص کارکردگی ، کرپشن میں سرفہرست اداروں میں نفاذ کے احکامات دے دیئے

اسلام آباد (ایس ایم زمان ) وزیراعظم شہباز شریف نے حکومتی اداروں کی صلاحیت میں بہتری اور کرپشن میں کمی کے لیے جانچ و نگرانی کا نیا نظام بنانے کی منظوری دے دی ،مذکورہ نظام کے تحت کابینہ ڈویژن سمیت مختلف محکمے حکومتی و سرکاری اداروں کی کارکردگی و جائزہ رپورٹس تیار کریں گے ، وزیراعظم کے منظور کردہ نئے نظام کے تحت کابینہ ڈویژن، نیب ، اینٹی منی لانڈرنگ، ایف بی آر، وزارت خزانہ اور ریگولیٹری اتھارٹیز کارکردگی کی نگرانی و جانچ کرینگے ، مذکورہ محکمے حکومتی و سرکاری اداروں کو دیئے گئے کارکردگی اہداف، کرپشن ، بے ضابطگیوں اور سرکاری امور کی انجام دہی کے حوالے سے سالانہ رپورٹس تیار کریں گے ، وزیراعظم مذکورہ رپورٹس کی بنیاد پر حکومتی و سرکاری اداروں کو کارکردگی و امور کی انجام دہی کے حوالے سے اقدامات کرنے کے احکامات جاری کریں گے ، وزیراعظم شہباز شریف نے مذکورہ نظام کو سرکاری اداروں میں نافذ کے لئے جون 2028 تک کی مدت مقرر کی ہے ، وزیراعظم نے ابتدائی طور پر ناقص کارکردگی اور کرپشن کے حوالے سے سرفہرست وفاقی وزارتوں و محکموں میں یہ نظام نافذ کرنے کے احکامات دیئے ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak