سستی اشیا کی فری ہوم ڈلیوری، مہنگائی کے اثرات عوام تک نہیں پہنچنے دینگے : مریم نواز
46 سہولت بازاروں سے گھر کی دہلیز پر 3لاکھ 12ہزار سے زائد آرڈرز کی ڈیلوری مکمل،11کروڑ کی بچت فری ہوم ڈیلوری پراجیکٹ کادائرہ کار بتدریج پنجاب کے دوسرے شہروں تک بھی بڑھائیں گے :وزیراعلیٰ
لاہور(سٹاف رپورٹر)وزیراعلٰی مریم نواز نے کہاکہ مہنگائی کے اثرات کسی صورت عوام تک نہیں پہنچنے دیں گے یہ ہمارا عزم ہے ، سہولت بازاروں سے معیاری اورسستی ترین اشیا کی فری ہومڈیلوری پراجیکٹ کادائرہ کار بتدریج پنجاب کے دیگر شہروں تک بڑھائیں گے ۔پنجاب میں سرکاری سطح پر معیاری اورسستی ترین اشیا کی ہوم ڈیلوری کے پہلے اوربے مثال پراجیکٹ نے عوامی خدمت کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا،پنجاب کے 35شہروں کے 46سہولت بازاروں سے فری ہومڈیلوری جاری ہے ،عوام کو گھر کی دہلیز پر تین لاکھ 12ہزار سے زائد آرڈرز کی ڈیلوری کامیابی سے مکمل ہوگئی ،پنجاب سہولت بازار اتھارٹی فری ہومڈیلوری پراجیکٹ کے ذریعے 13 اشیائے خوردونوش کی فراہمی جاری ہے ،پی ایس بی اے فری ہومڈیلوری کے لئے 13 بنیادی اشیائے خوردونوش کے نرخ ڈی سی نوٹیفائیڈ ریٹ سے بھی کم مقرر کئے گئے ہیں۔
عوام کو ہوم ڈیلوری پراجیکٹ کے تحت ڈی سی ریٹ 7 فیصدتک کم نرخ پر 13اشیائے خورونوش ملنے لگیں، گوگل پلے سٹور اور ایپل پر فری ہوم ڈیلوری کی ایپ کے ذریعے آرڈر کرنے کی سہولت حاصل ہے ،پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کے رائیڈر فری ہومڈیلوری ایپ پر آرڈر گھر گھر پہنچاتے ہیں ،عوام کو فری ہوم ڈیلوری ایپ کے استعمال پر سات فیصد تک بچت اور ڈیلوری بھی فری ہوگی،فری ہوم ڈیلوری کے ذریعے آلو، پیاز، ٹماٹر، کدو، لہسن،سیب، کیلا،کھجور، لیموں، امرود اور تربوز آرڈر کیے جا سکتے ہیں ، سہولت بازار فری ہومڈیلوری کے ذریعے دال چنا، بیسن، آٹا اور چینی بھی آرڈر کی جاسکتی ہے ،سی ایم فری ہوم ڈیلوری پراجیکٹ کے ذریعے شہریوں کو گھر بیٹھے 11 کروڑ روپے کی بچت ہوئی ہے عوام نے خوشی کااظہار کرتے ہوئے کہاکہ سستی اور معیاری اشیائے خورونوش کی گھر کی دہلیز پر فراہمی بے مثال ہے ۔