صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امن کیلئے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جارہے :محسن نقوی

  • پاکستان
امن کیلئے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جارہے :محسن نقوی

وزیر داخلہ سے پسمیڈا کے وائس چیئرمین کی ملاقات ، افواج کو خراج تحسین پیش تاجر برادری دہشتگردی کیخلاف جنگ میں افواج کے شانہ بشانہ ہے :محمد یاسین

لاہور(آئی این پی) نے کہا ہے کہ پاکستانی قوم دہشتگردی کے ناسور کا جڑ سے خاتمہ کرنے کیلئے پر عزم ہے ، ملک میں امن و امان کے قیام کیلئے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جارہے ہیں ،غیر ملکی سرمایہ کاروں اور کاروباری طبقے کو بہترین سکیورٹی فراہم کی جائے گی ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز پاکستان انڈسٹریل سیونگ مشینزامپورٹرزاینڈڈیلرزایسوسی ایشن (پسمیڈا)کے وائس چیئرمین محمد یاسین سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، ملاقات کے د وران کاروباری حالات اورسکیورٹی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وائس چیئرمین پسمیڈا محمد یاسین نے وزیر داخلہ کو بتایا کہ یہ صنعت پاکستان کی گارمنٹس ،ٹیکسٹائل ،فٹ وئیر اور لیدر انڈسٹریز کو سپورٹ فراہم کرتی ہے ،ملک کی تاجر برادری دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

عتیقہ اوڈھو کیساتھ رومانوی منظر کرواتے مشکل آئی:ایوب کھوسو

ہانیہ عامر نے شادی سے متعلق افواہوں پر خاموشی توڑ دی

کین ڈول بھی مریم نواز کے فیشن سینس کے معترف

اے آر رحمان نفرت میں اندھے ہو چکے :کنگنا رناوت

فضیلہ قاضی کا فہد مصطفیٰ اور ہمایوں سعید سے ناپسندیدگی کا اظہار

فریدہ جلال نے 8گھنٹے کی شفٹ کے مطالبے پر رائے دیدی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak