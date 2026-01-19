صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرک :گھریلو ناچاقی پر فائرنگ، 2 خواتین سمیت 7 افراد قتل

  • پاکستان
جاں بحق ہونیوالوں میں ملزم کی بیوی، بیٹی، بہن، 2 بھائی، انکی بیویاں شامل لاشیں پوسٹ مارٹم کے لئے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ز ہسپتال منتقل ، ملزم گرفتار

 ڈی آئی خان (مانیٹرنگ ڈیسک)کرک کے علاقے صابرآباد غنڈی میرخان خیل میں ایک شخص نے اپنے ہی اہل خانہ پر اندھا دھند فائرنگ کر کے کمسن بچیوں اور خواتین سمیت 7 افرادکو قتل کردیا۔پولیس کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والوں میں ملزم کی بیوی، بیٹی، بہن، 2 بھائی اور انکی بیویاں شامل ہیں۔ مقامی افراد، پولیس کی بھاری نفری اور ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور تمام لاشیں پوسٹ مارٹم کے لئے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ہسپتال کرک منتقل کر دیں۔ریسکیو1122 کے مطابق فائرنگ سے 2 بچوں، 2 خواتین سمیت 7 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جن میں 50 سالہ ظفر اللہ، 48 سالہ خورشید، 40 اور 30 سالہ 2 خواتین، 6 سال اور 3 ماہ کی 2 بچیاں شامل ہیں۔پولیس کے مطابق گھریلو ناچاقی کے باعث ملزم فاروق عرف فاروقائے نے اپنے ہی گھر والوں پر فائرنگ کی ،ڈی پی او کرک سعود حان کے مطابق ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے ، جس سے تفتیش جاری ہے ۔ 

