جعلی مقدمات روکنے کیلئے عدالتوں میں نیا بائیو میٹرک نظام نافذ

  • پاکستان
درخواست گزار، مدعی اور ضامن کو نادرا سے بائیو میٹرک تصدیق کروانا ہوگی بائیو میٹرک تصدیق کے بغیر کوئی درخواست دائر نہیں ہو گی،نوٹیفکیشن جاری

لاہور (کورٹ رپورٹر )پنجاب میں جعلی مقدمات کی روک تھام کے منصوبہ پر عملدرآمد کا آغاز،عدالتوں میں نیا بائیو میٹرک نظام نافذ کردیا گیا ۔تفصیلات کے مطابق چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد بائیو میٹرک سسٹم کا نفاذ کر دیا گیا ہے جس کے تحت اب کسی بھی عدالتی کارروائی سے قبل تمام فریقین کی بائیو میٹرک تصدیق لازمی قرار دے دی گئی ہے ۔ درخواست گزار، مدعا علیہ اور ضامن سب کو نادرا کے ذریعے بائیو میٹرک تصدیق کروانا ہوگی۔ جاری نوٹیفکیشن کے مطابق بائیو میٹرک تصدیق کے بغیر کوئی درخواست دائر نہیں ہوسکے گی،بائیو میٹرک نظام کا مقصد جعلی مقدمات، فرضی ضمانتوں اور جعلی شناخت کے استعمال کو روکنا ہے ۔ وکلا تنظیموں کاکہنا ہے اس اقدام سے عدالتی کارروائی میں شفافیت بڑھے گی اور اصل فریقین کی حاضری کو یقینی بنایا جا سکے گا،یہ اقدام عدالتی نظام میں اہم اصلاح تصور کیا جارہا ہے ۔ 

