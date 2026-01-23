صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپر ٹیکس کیس:مختلف کمپنیوں ایف بی آر کے وکلاء آج دلائل دینگے

  • پاکستان
اسلام آباد (کورٹ رپورٹر) وفاقی آئینی عدالت میں سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت آج تک ملتوی کر دی گئی، چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماعت کی۔

کمپنیوں کے وکیل شہزاد الٰہی، ایف بی آر کی وکیل عاصمہ حامد آج دلائل دیں گے۔ فوجی فرٹیلائزر اور دیگر کمپنیوں کے وکیل جمال احمد نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ، چیف جسٹس امین الدین کے استفسار پر وکیل نے بتایا اس وقت کمپنیاں 40فیصد ٹیکس ادا کر رہی ہیں، سال کے آغاز پر ہی ٹیکس وصولی کر لی جاتی ہے ، مقررہ حد سے جتنی رقم زیادہ ہو اسی پر ٹیکس عائد کیا جانا چاہیے لیکن سپر ٹیکس میں ایک روپیہ بڑھ جائے تو پوری رقم پر ٹیکس لگایا جاتا ہے ۔ 

