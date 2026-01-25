بجلی کے تار انڈر گرائونڈ کرنے کا فیصلہ ، عوام کا تحفظ ذمہ داری : مریم نواز
پہلے فیز میں لاہور میں کام ہوگا ،نئی ہاؤسنگ سکیموں میں بجلی سپلائی کے لئے تارانڈرگراؤنڈ لازم قرار آتشزدگی کے سدباب کا ہنگامی سیفٹی پلان طلب ،گل پلازہ جیسے سانحہ سے بچنا چاہتے ہیں:وزیراعلیٰ
لاہور(دنیانیوز)پنجاب میں بجلی کے تار کی وجہ سے شارٹ سرکٹ اور جان لیوا حادثات سے بچاؤ کے لئے عملی اقدام کاآغاز کردیاگیا، پہلے مرحلے میں لاہور کو بجلی کی لٹکتی بے ہنگم اور خطرناک تاروں سے نجات دلائی جائے گی،بسنت پر ناخوشگوار حادثات روکنے کے لیے اندرونِ شہر سے بجلی کے بے ہنگم اور خطرناک تار ہٹانے کا پائلٹ پراجیکٹ کیاجائے گا۔وزیراعلیٰ مریم نوازشریف نے بجلی کے تار انڈر گراؤنڈ کرنے کے دوران انٹرنیٹ اور دیگر متاثرہ سروسز کی متبادل سپلائی یقینی بنا نے کا حکم دیاہے ،ان کا کہناتھاکہ عوام کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔
مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی ا جلاس میں گزشتہ روز پورے لاہور کو تین زون میں تقسیم کرکے بجلی تار انڈرگراؤنڈ کرنے کی تجویز کا جائزہ لیاگیا جبکہ نئی ہاؤسنگ سکیموں میں بجلی سپلائی کے تارانڈرگراؤنڈ لازم قرار دینے کا اصولی فیصلہ کیاگیا،وزیراعلیٰ نے شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ اور جانی نقصان کے مستقل سدباب کیلئے ہنگامی سیفٹی پلان طلب کرلیا۔ لیسکو حکام نے اجلاس کو بریفنگ کے دوران بتایاکہ لاہور میں 40ہزار کلومیٹر بجلی کے تار اور 50ہزار کلومیٹر انٹرنیٹ کیبل پھیلی ہوئی ہیں۔ مریم نواز نے کہاکہ کراچی گل پلازہ جیسے سانحہ سے بچنا چاہتے ہیں، عوام کا تحفظ ذمہ داری ہے ، بارش کے دوران بجلی کے تار حادثات کا موجب بن رہے ہیں۔
؛بجلی کے بے ہنگم تار دیکھنے میں ہی برے نہیں لگتے بلکہ انسانی جانوں کے لئے مستقل خطرہ ہیں۔ وزیراعلیٰ کے حکم پر قائم کردہ سٹیئرنگ کمیٹی میں صوبائی وزیر فیصل کھوکھر، لیسکو، ہاؤسنگ، لوکل گورنمنٹ حکام اور انتظامی افسرشامل ہوں گے ۔مریم نواز نے تعلیم کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا کہ عالمی دن پر تعلیم کو اولین ترجیح قرار دینے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں،امن وترقی کیلئے تعلیم کی اہمیت مسلمہ ہے ،نوجوانوں کے لئے جدید علوم کے مواقع ترجیح ہے ، ہنر مند روشن خیال باہمت اور تعلیم یافتہ نوجوان ہی ملک وقوم کی ترقی کے حقیقی معمار ہیں۔