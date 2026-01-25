بے پناہ وسائل، لامحدود اختیارات کے باوجود دہشتگردی کیوں بڑھ رہی؟ فضل الرحمٰن
ریاستی مشینری امن کیلئے اپنی قربانیوں کا ذکر تو نہایت زور شور سے کرتی ہے لیکن عوامی دکھوں کا مداوا نہیں ہوتا ریاست عوام کے جان و مال کا تحفظ کرنے کا فرض کیوں نہیں نبھا سکتی:ڈیرہ حملہ میں شہید افراد کے اہل خانہ سے تعزیت
اسلام آباد (آ ئی این پی )مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ بے پناہ وسائل اور لامحدود اختیارات کے باوجود ملک میں دہشتگردی کیوں بڑ ھ رہی ہے ؟ ریاست عوام کے جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ کرنے کا فرض کیوں نہیں نبھا سکتی۔ ریاستی مشینری امن کیلئے اپنی قربانیوں کا ذکر تو نہایت زور شور سے کرتی ہے لیکن عوامی دکھوں کا مداوا نہیں ہوتا۔ گزشتہ شب ڈیرہ اسماعیل خان میں شادی کی تقریب پر خودکش حملہ میں شہید ہونے والے پانچوں افراد کے اہل خانہ سے اظہارِ تعزیت کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ ہم اس المناک واقعہ کے متاثرین کے غم میں برابر ک ہیں، ایسے واقعات محض ایک سماجی تقریب پر حملہ نہیں ہوتے بلکہ پورے معاشرے کے اجتماعی احساسات پہ گہرا اثر ڈال جاتے ہیں جس سے سوسائٹی سسک کے رہ جاتی ہے۔
مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ ہماری ریاستی مشینری قیام امن کے لیے اپنی کوششوں اور قربانیوں کا ذکر تو نہایت زور شور سے کرتی ہے لیکن عوام کے دکھوں کا مداوا نہیں ہوتا۔انہوں نے کہا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کے مصداق بدامنی اور تشدد کی لہریں بدستور بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ شہری سوال پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ بے پناہ وسائل اور لامحدود اختیارات کے باوجود دن بدن حکومتی رٹ محدود اور گورننس کا بحران کیوں بڑھ رہا ہے ؟۔مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ ریاست عوام کے جان و مال اور عزت و ابرو کا تحفظ کرنے کا فرض کیوں نہیں نبھا سکتی، سکیورٹی کے نام پر شہریوں کی نقل و حمل کی آزادی محدود اور بنیادی انسانی حقوق سلب کر لینے کے باوجود دہشتگردی کیوں شہر کے دروازے پہ دستک دینے لگی ہے ۔