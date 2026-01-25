صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوڈیشل ریفارمز کمیٹی کا ضلعی عدالتوں میں اصلاحات پر غور

  • پاکستان
جوڈیشل ریفارمز کمیٹی کا ضلعی عدالتوں میں اصلاحات پر غور

لاہور(کورٹ رپورٹر)چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ عالیہ نیلم کی زیر صدارت جوڈیشل ریفارمز کمیٹی کا اجلاس ہوا۔

 اجلاس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ سردار سرفراز ڈوگر، چیف جسٹس بلوچستان ہائیکورٹ کامران خان، چیف جسٹس سندھ ہائیکورٹ ظفر راجپوت شریک ہوئے، چیف جسٹس پشاور ہائیکورٹ جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے بذریعہ آن لائن شرکت کی، اجلاس میں ضلعی عدالتوں میں اصلاحات، سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا، اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مختلف ہائی کورٹس کے بہترین تجربات، عملی اقدامات کو ضلعی عدالتوں میں نافذ کرنے کیلئے تعاون اور رہنمائی فراہم کی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

عمران عباس اپنی مرحوم والدہ کیلئے لکھی نظم پیش کرکے آبدیدہ

فرانسیسی اداکار کا اسلام قبول کرنے کے بعد والدہ کے ہمراہ عمرہ

شاہد کپور کی بیوی بالی ووڈ میں انٹری دینے کو تیار؟

مونی رائے کے ساتھ سٹیج پر ہراسانی کا واقعہ، اداکارہ کا انکشاف

پالاش مچل نے سمرتی مندھانہ کودھوکادیاتھا:دوست کاانکشاف

’’میرے معصوم شوہر کو نہ گھسیٹو ‘‘، نیہا ککڑ کا طلاق کی افواہوں پر ردعمل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak