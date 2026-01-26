صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریم نواز کا سوہنا پنجاب منصوبہ،51شہروں میں کام شروع

  • پاکستان
مریم نواز کا سوہنا پنجاب منصوبہ،51شہروں میں کام شروع

وزیراعلیٰ کی پہلے فیز کی جون تک تکمیل اور ہر شہر میں بنیادی پراجیکٹس کی جلدمکمل کرنے کا حکم مریم نواز نے خود پنجاب ڈویلپمنٹ پلان کی مانیٹرنگ سنبھال لی،صوبائی و ضلعی کنٹرول روم قائم

لاہور(دنیانیوز)پنجاب کے 51شہروں میں ’’مریم نواز کا سوہنا پنجاب‘‘منصوبوں پر کام شروع کر دیا گیا،وزیراعلیٰ مریم نوازکا سوہنا پنجابکے پہلے فیز کی جون 2026تک تکمیل اورہر شہر میں سیوریج سمیت دیگر بنیادی پراجیکٹس کی جلد تکمیل کا حکم دیاہے ۔پنجاب ڈویلپمنٹ پلان پر عملدرآمد یقینی بنانے کیلئے صوبائی و ضلعی کنٹرول روم قائم ہوگا،وزیراعلیٰ نے پراجیکٹس کی تکمیل اور عوامی مسائل کے حل کی براہ راست نگرانی کا حکم دیا اورخودپنجاب ڈویلپمنٹ پلان کی براہِ راست مانیٹرنگ سنبھال لی ہے ۔گوجرانوالہ کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی پیکیج مل گیا جبکہ ہر گلی اورمحلے تک ترقی کے ثمرات پہنچانے کے لئے 42 ارب 62 کروڑ کا تاریخی پنجاب ڈویلپمنٹ پلان دیا گیاہے ۔

وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت گزشتہ روز خصوصی اجلاس ہوا،ملتان، ڈیرہ غازی خان، بھکر، وہاڑی، وزیرآباد، گوجرانوالہ، شیخوپورہ اور قصور کے ڈپٹی کمشنرز نے بریفنگ دی ۔پنجاب کے 51 شہروں میں 5887 کلومیٹر طویل سیوریج اور 181 ڈرینج لائنیں تعمیر کی جائیں گی، آمدورفت میں آسانی یقینی بنانے کے لئے 100 کلومیٹر طویل سڑکیں اور گلیاں پختہ کی جائیں گی ،مین ہول کے 33ہزار سے زائد نئے ڈھکن مہیا کئے جائیں گے ۔ پنجاب میں سیوریج کے لئے ہائی ڈینسٹی پولی تھائی لین پائپ کی تیاری تیزی سے جاری ہے ۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے وہاڑی اور شیخوپورہ میں بیوٹیفکیشن پراجیکٹ کی جلد تکمیل کی ہدایت کی اورڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال قصور کی ری ویمپنگ پر ڈپٹی کمشنر کو شاباش دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

سیالکوٹ : سی سی ڈی کیساتھ مبینہ مقابلہ، 2 اجرتی قاتل ہلاک

وزیر آباد : ایک روز قبل گھر سے لاپتہ 3 سالہ بچی قتل

جوہر ٹاؤن : غباروں کی ٹینکی پھٹنے سے خاتون جاں بحق، 2 زخمی

ڈسکہ:بے قابو کار کھڑی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی،بچوں سمیت 5 جاں بحق

گلبرگ آتشزدگی کا مقدمہ درج، 2 نامزد ملزم گرفتار

چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں شہریوں کا لاکھوں کا نقصان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak