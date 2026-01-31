صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک کو دہشتگردی سے نجات دلاکر دم لیں گے:مریم نواز

  • پاکستان
ملک کو دہشتگردی سے نجات دلاکر دم لیں گے:مریم نواز

عوام کے تحفظ کی ذمہ داری پوری کرینگے ، میانوالی میں کارروائی پرسی ٹی ڈی کو شاباش وزیراعلیٰ پنجاب کا دہشت گردوں کی بڑی کارروائی کو ناکام بنائے جانے پر اظہار تشکر

 لاہور(سٹاف رپورٹر )پنجاب مریم نواز شریف نے میانوالی میں دہشت گردی کی کارروائی ناکام بنائے جانے پر اظہار تشکرکیا اور دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سی ٹی ڈی کو شاباش دی۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے دہشت گردوں کے خاتمے کے لئے سی ٹی ڈی کی پیشہ ورانہ کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیراعلیٰ مریم  نواز شریف نے کہا کہ ملک کو دہشت گردی کے عفریت سے نجات دلا کر دم لیں گے ۔ پنجاب کے عوام کے جان ومال کے تحفظ کی ذمہ داری ہر صورت پوری کریں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا،ملزم کا اپنی ہی وانٹڈ پوسٹر پر پولیس کو جواب

ایپ سٹورز میں فحش تصاویر بنانیوالی پوشیدہ ایپس کا انکشاف

ڈراؤنے خواب دیکھنے والوں میں موت کا خطرہ 3 گنا زیادہ

کائنات کے ابتدا ئی مراحل کی نئی معلومات جاری ہو گئیں

سکول کے دوستوں کی آواز سن کر بچہ کوما سے باہر نکل آیا

شادی پرفوٹوگرافر پول میں گر گیا،شوٹ جاری رکھا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak