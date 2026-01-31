عمران کی صحت اتنی خراب نہیں ،8فروری پر توجہ رکھیں:اچکزئی
احتجاج کا اعلان کیا تو بیماری سامنے لے آئے ، عمران خان عام شخصیت نہیں شہباز شریف سے دشمنی نہیں لیکن آئین کو توڑا :پارٹی اجلاس کے بعد بیان
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے وزیراعظم شہباز شریف کو آئین توڑنے کا ذمہ دار قرار دیا اور اعلان کیا کہ کل یا پرسوں ملک کے طول و عرض میں جلوس ہوں گے ،ہم نے احتجاج کا اعلان کیا تو عمران کی بیماری سامنے لے آئے ۔تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کے مشترکہ اجلاس کے بعد قائد حزب اختلاف محمود اچکزئی نے بیان میں کہا کہ 8 فروری کو ہم نے یوم سیاہ کا اعلان کیا ہوا ہے ، جو لوگ ملک میں آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے باہر نکلیں۔انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے آئین کے دائرے میں رہیں،عمران خان کی صحت کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ، یہ ہمارے پلان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، عمران خان عام شخصیت نہیں ہیں اس وقت وہ سرکار کی پراپرٹی ہیں، انہیں کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت ہو گی۔محمود خان اچکزئی نے کہا میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت اتنی خراب نہیں جتنا پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے ، اصل میں ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹایا جا رہا ہے ، دکاندار ایک دن کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں اور 8 فروری کو دکانیں اور کاروبار بند کریں، ٹرانسپورٹ تنظیمیں بھی ہمارا ساتھ دیں۔انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی بہترین سٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں، ہم آزاد الیکشن کمیشن اور عام انتخابات چاہتے ہیں، جو پارٹی جیتے اقتدار سنبھالے اور دوسری پارٹیاں ایک دوسرے کو معاف کریں۔انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان کی تشکیل نو کریں، 8 فروری کے بعد اس ابتدا کو انتہا تک لے جائیں گے ۔ وزیراعظم شہباز شریف سے دشمنی نہیں لیکن ان سے بھی کہتے ہیں کہ آئین کو آپ نے توڑا ہے ، عدالتوں کے پر کاٹے ، پیکا آرڈیننس لا کر اقدامات کیے ۔محمود خان اچکزئی نے کہا کہ آئیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مشعل بردار جلوس نکالیں، ہمارا سلوگن ہے ، ہم ظلم مٹانے نکلیں ہیں آئو ہمارے ساتھ چلو۔