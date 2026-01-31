صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قبضہ مافیا کو رعایت یا معاوضہ نہیں دیا جائیگا :وزیر داخلہ

  • پاکستان
قبضہ مافیا کو رعایت یا معاوضہ نہیں دیا جائیگا :وزیر داخلہ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعظم کی ہدایت پر وفاقی دارالحکومت میں بین الاقوامی معیار کے جدید کنونشن سینٹر کی تعمیر کے سلسلے میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مری روڈ پر واقع بہارہ کہو بائی پاس کے قریب منصوبے کی مجوزہ جگہ کا دورہ کیا اور متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کیں۔

وزیر داخلہ نے فوری طور پر تمام غیر قانونی قابضین کے خلاف بلاامتیاز قانونی کارروائی اور ہر قسم کی غیر قانونی تعمیرات مسمار کرنے کے احکامات جاری کئے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ قبضہ مافیا کو کسی قسم کی رعایت یا معاوضہ نہیں دیا جائے گا۔محسن نقوی نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں بین الاقوامی معیار کی سہولیات فراہم کرنا حکومت کے عزم کا حصہ ہے ۔ کنونشن سینٹر کی تکمیل کے بعد پاکستان میں ایس سی او سمیت دیگر بڑی بین الاقوامی کانفرنسوں کے انعقاد کی سہولت میسر آئے گی، دورے کے موقع پر چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج : تیزی، انڈیکس 1836 پوائنٹس بڑھ گیا

سونے کی قیمت میں یکمشت 35500 روپے کی تاریخی کمی

میزان بینک کو رسک شیئرنگ فنانس پر مہارت شیئرکرنے کی دعوت

روانڈا سے چائے، کافی برآمد کرنے کی وسیع گنجائش، وفاقی چیمبر

بجلی ٹیرف میں کمی خوش آئند، مزید گنجائش موجود، صنعتکار

چین کو نمک کی برآمدات میں 20 فیصد اضافہ ریکارڈ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak