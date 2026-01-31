قبضہ مافیا کو رعایت یا معاوضہ نہیں دیا جائیگا :وزیر داخلہ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعظم کی ہدایت پر وفاقی دارالحکومت میں بین الاقوامی معیار کے جدید کنونشن سینٹر کی تعمیر کے سلسلے میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مری روڈ پر واقع بہارہ کہو بائی پاس کے قریب منصوبے کی مجوزہ جگہ کا دورہ کیا اور متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کیں۔
وزیر داخلہ نے فوری طور پر تمام غیر قانونی قابضین کے خلاف بلاامتیاز قانونی کارروائی اور ہر قسم کی غیر قانونی تعمیرات مسمار کرنے کے احکامات جاری کئے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ قبضہ مافیا کو کسی قسم کی رعایت یا معاوضہ نہیں دیا جائے گا۔محسن نقوی نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں بین الاقوامی معیار کی سہولیات فراہم کرنا حکومت کے عزم کا حصہ ہے ۔ کنونشن سینٹر کی تکمیل کے بعد پاکستان میں ایس سی او سمیت دیگر بڑی بین الاقوامی کانفرنسوں کے انعقاد کی سہولت میسر آئے گی، دورے کے موقع پر چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے ۔