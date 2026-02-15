صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایئرپورٹس پر بدانتظامی پر برہم

  • پاکستان
ایئرپورٹس پر بدانتظامی پر برہم

اسلام آباد (دنیا نیوز) پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما و سینیٹر شیری رحمان ایئرپورٹس پر ناکافی سہولیات اور بدانتظامی پر برہم ہو گئیں۔

سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ ٹیکس دینے والے عوام بہتر سہولیات کے حق دار ہیں۔ انہوں نے محسن نقوی اور خواجہ آصف سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔شیری رحمان نے کہا کہ پاکستان کے ایئرپورٹس پر سہولیات کا فقدان ہے ، خواتین کیلئے مختص گیٹ بار بار بند ہونے سے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خواتین کی لمبی قطار لگ گئی ۔شیری رحمان نے کہا کہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی یہی صورتحال ہے ، ایئرپورٹ پر رویوں میں تبدیلی نہ آنے کی بدستور شکایات ہیں، پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی سے فوری اصلاحات کی بھی اپیل ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

پاکستان اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کے دوران منفی رجحان رہا

سونے کی قیمت میں 7ہزار روپے فی تولہ مزید اضافہ ریکارڈ

سیالکوٹ چیمبر میں اسٹرٹیجک سیمینار 18فروری بدھ کوہوگا

عالمی اثرات مرتب ہونے سے مقامی کاٹن کے بھاؤ گرگئے

پاور سیکٹر کاانتظام فعال واپڈا اداے کودیا جائے ، رمضان اچکزئی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
نئے بنگلہ دیش کا ظہور
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بس ایک آنکھ ہی تو ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بنگالی چوہدری کا انتقام
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کیا تبدیلی ناگزیر ہو چکی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بنگلہ دیش کی نئی قیادت اور بدلتا ہوا جنوبی ایشیا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک ازبک تعلقات‘ نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak