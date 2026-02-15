صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اہل فلسطین پاکستانی مؤقف کی حمایت کرتے ہیں، طاہر محمود اشرفی

  • پاکستان
اہل فلسطین پاکستانی مؤقف کی حمایت کرتے ہیں، طاہر محمود اشرفی

اسلام آباد (اے پی پی) پاکستان علما کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ فلسطین کے معاملہ پر پاکستان کے مؤقف کی تمام اہل فلسطین تائید و حمایت کرتے ہیں۔

اپنے ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا موقف وہی ہے جو اہل فلسطین کا ہے۔ غزہ امن بورڈ میں وزیر اعظم پاکستان برادر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر ماضی کی طرح اہل فلسطین کی ترجمانی کریں گے ،فلسطین کا مسئلہ پوری امت مسلمہ کا متفقہ مسئلہ ہے اور پاکستانی قوم میں اس پر کوئی اختلاف نہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

گارڈن ٹائون: تیز رفتار کار کی ٹکر سڑک عبور کرتی 2 لڑکیاںجاں بحق 1شدید زخمی

وارداتیں:شہری لاکھوں روپے ، فونز ،قیمتی اشیا سے محروم

تلونڈی:لڑکی نے پھندا لیکر خودکشی کرلی

جواں سالہ لڑکی اغوا

معمولی تلخ کلامی پر مسلح افراد کا گھر پردھاوا، 2 بھائیوں پرتشدد

بوگس چیک دینے والے 1شخص کے خلاف مقدمہ درج

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
نئے بنگلہ دیش کا ظہور
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بس ایک آنکھ ہی تو ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بنگالی چوہدری کا انتقام
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کیا تبدیلی ناگزیر ہو چکی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بنگلہ دیش کی نئی قیادت اور بدلتا ہوا جنوبی ایشیا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک ازبک تعلقات‘ نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak