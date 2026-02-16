صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چولستان ریلی :جدید ڈیوائس پاک -ایس بی اے ایس کا کامیاب آغاز

  • پاکستان
چولستان ریلی :جدید ڈیوائس پاک -ایس بی اے ایس کا کامیاب آغاز

یہ ٹیکنالوجی ڈرائیوروں اور نیویگیشن ٹیموں کو راستوں کی ٹریکنگ میں اعتماد فراہم کرتی آفات کے دوران امدادی سرگرمیوں کو بہتر بنانے میںمددگارثابت ہوگی:ترجمان سپارکو

اسلا م آباد(نامہ نگار)سپارکو نے چولستان ریلی 2026 کے موقع پر نیویگیشن ٹیکنالوجی میں ایک نیا سنگِ میل عبور کرتے ہوئے 'سیٹلائٹ بیسڈ آگمینٹیشن سسٹم کے تصور پر مبنی ایک جدید ترین نیویگیشن ڈیوائس پاک-ایس بی اے ایس کا کامیاب آغاز کر دیا ہے ۔جاری بیان کے مطابق اس جدید ڈیوائس کا تجربہ چولستان کے دشوار گزار صحرائی حالات میں کیا گیا، جہاں تیز رفتاری، غیر متوقع راستوں اور بصری نشانات کی کمی کی وجہ سے انتہائی درست مقام کے تعین اور غیر متزلزل بھروسے کی ضرورت ہوتی ہے ۔پاک-ایس بی اے ایس نے ریلی کے تمام مراحل  کے دوران پوزیشننگ کی اعلیٰ درستی، راستے کے مربوط تعین اور سگنل کی پائیداری کا بہترین مظاہرہ کیا۔ ایس بی اے ایس کی تصحیح کو بروئے کار لاتے ہوئے اس سسٹم نے عام جی این ایس ایس کے مقابلے میں مقام کے تعین میں ہونے والی غلطیوں کو نمایاں طور پر کم کیا ہے ،یہ ٹیکنالوجی ریلی ڈرائیوروں اور نیویگیشن ٹیموں کو راستوں کی ٹریکنگ میں وہ اعتماد فراہم کرتی ہے جو کہ مسابقتی صحرائی ریسنگ کے لیے ایک کلیدی عنصر کی حیثیت رکھتا ہے ۔پاک-ایس بی اے ایس ٹیکنالوجی عوامی مفاد اور قومی انفراسٹرکچر کے لیے دور رس نتائج کی حامل ہے ۔ یہ ٹیکنالوجی ریسکیو ٹیموں اور متاثرہ علاقوں کی درست ٹریکنگ کے ذریعے آفات کے دوران امدادی سرگرمیوں کو بہتر بنانے ، گاڑیوں کی پوزیشننگ کے ذریعے ٹرانسپورٹ کی کارکردگی بڑھانے اور ہوا بازی کے شعبے میں زیادہ محفوظ نیویگیشن فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا:نیوکلیئر فیوژن کا عمل کرنے والا 12سالہ طالبعلم

فرانس میں فیراری چلانیوالا شخص بظاہر کنگال اور بیروزگار

بھارت ، ویلنٹائن ڈے پر گدھوں کی شادی کروا دی گئی

سائنسدانوں نے انسانوں میں خود غرضی کا علاج ڈھونڈ نکالا

بھارت میں فوٹوشوٹ کراتی دلہن کا بیگ چور لے اڑا

نیوزی لینڈ ،ایک سال سے سکول سے اشیا چرانے والی بلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak