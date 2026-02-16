صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آزاد کشمیر میں عام انتخابات کیلئے کمپیوٹرائزڈ انتخابی فہرستیں تیار

  • پاکستان
آزاد کشمیر میں عام انتخابات کیلئے کمپیوٹرائزڈ انتخابی فہرستیں تیار

الیکشن کمیشن کا مرکزی دفتر نادرا ہیڈکوارٹرز سے مربوط، ٹریننگ سیشن مکمل کمپیوٹرائزڈ فہرستوں کے نظام کی رسمی افتتاحی تقریب کمیشن کی تکمیل پر ہو گی

اسلام آباد (اے پی پی) آزاد جموں و کشمیر الیکشن کمیشن نے انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور نادرا کے اشتراک سے کمپیوٹرائزڈ انتخابی فہرستیں تیار کر لیں ۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے بتایا کہ تازہ ترین سسٹم ووٹر ڈیٹا کی درستگی، بروقت ڈیٹا اپ ڈیٹیشن اور شفافیت کو یقینی بنائے گا اور جدید ٹیکنالوجی کے مکمل استعمال سے آزاد کشمیر میں آئندہ عام انتخابات 2026 کو کامیابی سے منعقد کرایا جا ئیگا ۔ عام انتخابات وسطِ 2026 میں متوقع ہیں۔ اس سلسلے میں 11 فروری 2026 کو نادرا نے الیکشن کمیشن کے مرکزی دفتر کو نادرا ہیڈکوارٹرز سے کامیابی سے مربوط کر دیا  12 فروری 2026 کو نادرا کے ماہر ٹرینرز نے الیکشن کمیشن کے افسران اور عملے کے لیے ایک ماسٹر ٹریننگ سیشن منعقد کیا تاکہ سسٹم کا موثر اور ہموار استعمال یقینی بنایا جا سکے ۔ ممبر الیکشن کمیشن سید نذیر الحسن گیلانی نے اس اہم پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے ۔ کمپیوٹرائزڈ انتخابی فہرستوں کے نظام کی رسمی افتتاحی تقریب کمیشن کی تکمیل اور چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے بعد کی جائے گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکا پابندیاں ختم کرے تو جوہری پروگرام پر لچک دکھانے کو تیار : ایران

موسمیاتی تبدیلی:عالمی برادری معاونت کرے ، چیئرمین سینیٹ

شام کی موجودہ صورتحال کے رخ سے مطمئن :امریکا

امریکی، فرانسیسی، روسی خلا باز بین الاقوامی خلا ئی سٹیشن پہنچ گئے

غزہ :جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی بمباری ،12افراد شہید

مقبوضہ کشمیر :کٹھوعہ میں کنٹرول لائن کے قریب 2ماہ کیلئے نقل وحرکت پرپابندی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak