صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احتجاج ،توڑپھوڑ ،10پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کیخلاف مقدمہ درج،9گرفتار،اٹک جیل منتقل

  • پاکستان
احتجاج ،توڑپھوڑ ،10پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کیخلاف مقدمہ درج،9گرفتار،اٹک جیل منتقل

اسلام آباد(دنیا نیوز)اسلام آباد پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے 10ارکان اسمبلی کیخلاف ریڈ زون میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی، ہنگامہ آرائی اور سرکاری اہلکاروں پر حملے کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کرلیا۔۔۔

 جبکہ پی ٹی آئی کے 3ارکان اسمبلی سمیت 9کارکنوں کو اٹک جیل منتقل کردیاگیا۔تفصیلات کے مطابق مقدمہ دہشت گردی ،اقدام قتل سمیت 12 سنگین دفعات کے تحت تھانہ سیکرٹریٹ میں درج کیا گیا ۔ایف آئی آر میں لکھاگیاکہ ملزموں نے اسلحے سے لیس اور ڈنڈے اٹھائے پولیس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں اور ریڈ زون کے راستے بند کرکے پولیس کے ساتھ مزاحمت کی ، ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں کی وردیاں پھاڑیں اوراینٹی رائٹ کٹس چھین لیں،مقدمہ میں کچھ ایم پی ایز اور ایم این ایز کے گن مینوں پر فائرنگ اور سرکاری گاڑی کے شیشے توڑنے کا الزام بھی لگایاگیاہے ۔ دوسری جانب اٹک جیل منتقل کئے جانے والوں میں خوشاب سے سابق رکن قومی اسمبلی ملک اسلم، ان کے بھائی رکن پنجاب اسمبلی حسن ملک شامل ہیں۔ جہلم سے پی ٹی آئی کے رکن پنجاب اسمبلی رفعت شاہ اور دیگر 6کارکن بھی اٹک جیل منتقل کر دیئے گئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

سٹاک مارکیٹ:بدترین مندی،5149پوائنٹس کی کمی،577ارب ڈوب گئے

سونے کے ذخائر کی مالیت 10 ارب ڈالر سے تجاوز

ویمن چیمبر سیالکوٹ اورٹڈاپ کا اشتراک،وی ایگزیبٹ کا کامیاب انعقاد

سائبر خطرات کے پیش نظر اسٹیٹ بینک کی بڑی پیشرفت

ڈالر کی قدر مزید کم،تولہ سونا 3200روپے سستا

مقامی کمپنی کا جدید ریڈیل ٹائرز پلانٹ لگانے کا اعلان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak