صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایوان صدر نے وی سی ہیلتھ سروسز کی برطرفی پرعملدرآمد روک دیا

  • پاکستان
ایوان صدر نے وی سی ہیلتھ سروسز کی برطرفی پرعملدرآمد روک دیا

فوسپافیصلے کیخلاف ڈاکٹرشہزادعلی کی اپیل منظور،فریقین سے مکمل ریکارڈطلب

اسلام آباد (نیوز رپورٹر)ایوان صدر(پبلک) نے وائس چانسلر ہیلتھ سروسز اکیڈمی کی برطرفی کے وفاقی محتسب انسداد ہراسیت فیصلے کے خلاف اپیل منظور کر تے ہوئے فیصلہ پر 60 دن کیلئے عمل درآمد روک دیا ہے، ایوان صدر نے وائس چانسلر ہیلتھ سروسز اکیڈمی پروفیسر شہزاد خان کی درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے فریقین سے مکمل ریکارڈ اور تحریری موقف طلب کر لیا ہے۔ ایوان صدرسے جاری مراسلہ کے مطابق ڈاکٹر شہزاد علی خان نے خاتون ڈاکٹر کی درخواست پر وفاقی محتسب کے فیصلے کے خلاف صدر مملکت کو درخواست دی، ایوانِ صدر نے ہدایت کی ہے کہ کیس کا مکمل ریکارڈ سات دن کے اندر فراہم کیا جائے تاکہ درخواستِ نمائندگی پر بروقت کارروائی کی جا سکے ،اس کے علاوہ فریقِ مخالف کو بھی سات دن کے اندر اپنے تحریری تبصرے اور معاون دستاویزات جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ ایوانِ صدر نے یہ تفصیلات بھی طلب کی ہیں کہ متنازعہ فیصلہ کب جاری کیا گیا اور اسے وفاقی محتسب کی جانب سے متعلقہ ادارے اور شکایت کنندہ کو کب ارسال کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

سٹاک مارکیٹ:بدترین مندی،5149پوائنٹس کی کمی،577ارب ڈوب گئے

سونے کے ذخائر کی مالیت 10 ارب ڈالر سے تجاوز

ویمن چیمبر سیالکوٹ اورٹڈاپ کا اشتراک،وی ایگزیبٹ کا کامیاب انعقاد

سائبر خطرات کے پیش نظر اسٹیٹ بینک کی بڑی پیشرفت

ڈالر کی قدر مزید کم،تولہ سونا 3200روپے سستا

مقامی کمپنی کا جدید ریڈیل ٹائرز پلانٹ لگانے کا اعلان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak