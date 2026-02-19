سہیل آفریدی کا ’’عمران رہائی فورس‘‘بنانے کا اعلان
آئی ایس ایف، انصاف یوتھ ، وومن ، اقلیتی ونگز دیگر شامل ،عیدکے بعد حلف ہوگا گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا : آفریدی ،بانی کی آنکھ بہتر ، دھرنا ختم :ناصر عباس
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر، مانیٹرنگ ڈیسک) وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے عمران خان رہائی فورس بنانے جبکہ اپوزیشن اتحاد نے رمضان المبارک کے آغاز کے پیش نظر دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا ہے ،سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ عدالتی احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جا رہا ہے ، اس لیے اب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، انگلی ٹیڑھی کرنا پڑے گی،منظم عوامی جدوجہد ناگزیر ہو چکی ہے ، سٹریٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے فورس کا قیام ناگزیر ہے ،ملک بھر سے نوجوانوں کی ممبرشپ کی جائے گی، انہوں نے مزید کہا کہ ’’عمران خان رہائی فورس‘‘ میں آئی ایس ایف، انصاف یوتھ ونگ، وومن ونگ، اقلیتی ونگ، پروفیشنلز اور ہر مکتبہ فکر کے افراد شامل ہوں گے ، یہ فورس مکمل طور پر پُرامن جدوجہد کرے گی اور اس کی تحلیل کا اعلان خود عمران خان اپنی رہائی کے بعد کریں گے ،سہیل آفریدی نے مزید کہا کہ فورس کے ممبرشپ کارڈز چار سے پانچ دن میں تیار ہو جائیں گے ،عید الفطر کے بعد ممبر بننے والے افراد سے حلف لیا جائے گا۔
ہر ہدایت عمران خان کی نامزد قیادت کے ذریعے آئے گی، انہو ں نے مزید کہا کہ احتجاج کی کال دینے سے پہلے تیاری ہو گی ، میں پاکستانیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ایک کال دیں گے اور بہترین کال دیں گے لیکن اس سے پہلے ہم تیاری کریں گے ، ہم لڑائی لڑیں گے ، یہ لڑائی حقیقی آزادی کے لیے لڑیں گے ، اس موقع پر علامہ ناصر عباس نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں سے متعلق میڈیکل رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے ، بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کی حالت تشویشناک تھی تاہم اب آنکھ میں کچھ بہتری آئی ہے لیکن مسلسل نگرانی ضروری ہے ، جیلر نے مجرمانہ کوتاہی کی جس کے خلاف عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔علامہ ناصر عباس نے کہا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے پارلیمنٹ کے باہر دھرنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا تاکہ حکومت مزید لاپرواہی نہ کرے ، اراکین اسمبلی کی گرفتاریاں اور دہشت گردی کے مقدمات قابلِ مذمت ہے ۔انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم یوسف کو رسائی دی جائے ، خاندان اور وکلا کو آن بورڈ لیا جائے ۔