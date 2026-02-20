صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان المبارک میں مدد،خدمت ترجیح

  • پاکستان
رمضان المبارک میں مدد،خدمت ترجیح

لاہور(آن لائن)امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ رمضان تقویٰ، صبر، اخلاص، ایثار اور قرآن کریم سے مضبوط تعلق کا مہینہ ہے۔

اس بابرکت مہینے میں ہر فرد کو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد اور خدمت کو اپنی ترجیح بنانا چاہیے تاکہ معاشرے میں خیر، ہمدردی اور بھائی چارے کو فروغ دیا جا سکے ۔ منصورہ لاہور سے جاری اپنے بیان میں قوم کو مبارک باد دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق، حق پر استقامت اور باطل و فرسودہ نظام کے خلاف جدوجہد کا درس دیتا ہے ۔ قوم کو چاہیے کہ دین کی سربلندی، عدل و انصاف کے قیام اور اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے منظم، پُرامن اور مسلسل جدوجہد کرے۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

چوری و ڈکیتی کی متعددوارداتیں ،شہریوں کالاکھوں کانقصان

پولیس مقابلہ،مطلوب ملزم مبشری ہلاک، 3 اہلکار زخمی

ٹریفک حادثات میں 10افراد جاں بحق، 23زخمی

ویزا فراڈ میں ملوث 2 اشتہاریوں سمیت 3 انسانی سمگلرز گرفتار

فیکٹری مالک کو 5لاکھ بھتے کی پرچی موصول ،7روزبعدمقدمہ درج

زمیندار کے ڈیرہ سے بجلی کامیٹر چوری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ
Dunya Bethak