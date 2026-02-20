صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آزادکشمیر کے انتخابات نوازشریف اور مریم نواز23 فروری کو مظفر آبادجائیں گے

  • پاکستان
آزادکشمیر کے انتخابات نوازشریف اور مریم نواز23 فروری کو مظفر آبادجائیں گے

اسلام آباد(آئی این پی )مسلم لیگ ن کے صدر نواز شریف 23 فروری کو دوروزہ دورہ آزادکشمیر کیلئے مظفرآباد پہنچیں گے ،وزیراعلٰی مریم نواز بھی ان کے ہمراہ ہوں گی۔۔۔

 نواز شریف آزاد کشمیر کی پارٹی قیادت اور کارکنوں سے اہم ملاقاتیں کریں گے ، آزاد کشمیر کے عام انتخابات کیلئے ٹکٹ کے درخواست دہندگان سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں، دورے کے دوران ن لیگ کی انتخابی تیاریوں کا باقاعدہ آغاز ہوگا ، آزاد کشمیر کے چند انتخابی حلقوں کے ٹکٹ بھی اس موقع پر فائنل کئے جانے کا امکان ہے ۔وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام نے نواز شریف کے دورے کی تصدیق کر دی ، نواز شریف مظفرآباد میں سابق وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی رہائش گاہ بھی جائیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

سائنس دانوں نے نئی قسم کی سٹوریج ایجاد کرلی

فضائی آلودگی سے الزائمر سے متاثر ہونیکا خطرہ بڑھتا ہے

فلٹر کے بغیر چینی انفلوئنسر کی اصلیت ، لاکھوں فالوورز گئے

یوٹیوب کی سب سے پہلی ویڈیو ایک میوزیم کا حصہ بن گئی

اکثر نیند سے قبل اچانک جھٹکا بیدار کیوں کردیتا ہے

جی پی ایس سے رہنمائی نے گاڑی دلدل میں پھنسا دی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ
Dunya Bethak