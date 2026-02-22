صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایمان مزاری متنازعہ ٹویٹس کیس، رجسٹرار آفس پیپر بکس مرتب کرے :عدالت

  • پاکستان
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس محمد آصف نے متنازع ٹویٹس کیس میں ایڈووکیٹ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کی سزا کے خلاف اپیلوں اور سزا معطلی کی درخواستوں پر نوٹس جاری اور جواب طلب کرتے ہوئے دو صفحات کا حکمنامہ جاری کر دیا، حکمنامہ میں کہا گیا رجسٹرار آفس کیس کی پیپر بکس مرتب کرے۔

