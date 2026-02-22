صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ کے سب سے بڑے ڈاکو نے ہتھیار ڈال دئیے

  • پاکستان
ثنا اللہ شرپر 1 کروڑ انعام مقرر تھا،13 دیگر ڈاکوؤں نے بھی سرنڈر کر دیا ثنا اللہ پر 100 سے زائد مقدمات اور سنگین مقدمات میں مطلوب تھا، آئی جی

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)سندھ اور پنجاب کے کچے کے علاقوں میں آپریشن نجات مہران میں پولیس نے بڑی کامیابی حاصل کرلی۔ سندھ کے سب سے بڑے ڈکیت ثنا اللہ شر نے ہتھیار ڈال دئیے۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کا کہنا ہے کہ سندھ کے سب سے بڑے   ڈکیت ثنا اللہ شر عرف ثنو شر سمیت 13 ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کا مکمل خاتمہ کردیا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ ثنا اللہ شر نے سرنڈر کردیا ہے ، سندھ حکومت نے اس پر 1 کروڑ روپے انعام مقرر کیا تھا۔ جاوید عالم اوڈھو نے مزید کہا کہ ثنا اللہ شر کی گرفتاری کے بعد اغوا برائے تاوان کا باب اختتام کو پہنچے گا، اس کے ساتھیوں نے بھی ہتھیار پھینکنا شروع کر دیے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈاکو ثنا اللہ شر قبائلی تنازعات میں بھی ملوث تھا، وہ سندھ اور پنجاب کے کچے کے علاقوں میں آپریٹ کرتا تھا، جس کی گرفتاری بہت بڑی کامیابی ہے ۔ پولیس حکام کے مطابق ثنا اللہ شر پر 100 سے زائد مقدمات درج تھے ، وہ پولیس اہلکاروں کو شہید کرنے اور اغوا برائے تاوان سمیت سنگین مقدمات میں مطلوب تھا۔

