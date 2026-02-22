صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہشتگردی کا مکمل خاتمہ ناگزیر :پی ٹی آئی ، بنوں حملے کی مذمت

  • پاکستان
دہشتگردی کا مکمل خاتمہ ناگزیر :پی ٹی آئی ، بنوں حملے کی مذمت

فورسز کی بروقت کارروائی نے بڑا سانحہ ٹال دیا ، دہشتگردوں کے مذموم عزائم ناکام امن ریاست کی اولین ذمہ داری ،دفاعِ وطن میں جان قربان کرنیوالے شہداقوم کا فخر

اسلام آباد (دنیا نیوز)تحریک انصاف نے بنوں میں سکیورٹی فورسز پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ناگزیر ہے اور امن کا قیام ریاست کی اولین ذمہ داری ہے ۔ لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز اور سپاہی کرامت شاہ کی شہادت پر پارٹی رہنماؤں نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی نے بڑا سانحہ ٹال دیا۔پی ٹی آئی نے کہا کہ سکیورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائی قابلِ تحسین ہے ۔ ان کی کارکردگی کے باعث دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنائے گئے اور بڑا سانحہ ٹل گیا۔ تحریک انصاف نے کہا کہ دفاعِ وطن میں جان قربان کرنے والے شہداء قوم کا فخر ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات بلند کرے اور اہلِ خانہ کو صبرِ جمیل عطا فرمائے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹی 20ورلڈکپ سپرایٹ مرحلہ:بارش آگئی،شاہینوں اور کیویز کا مقابلہ منسوخ

بابر کے ٹاپ آرڈر پوزیشن پربیٹنگ کرنے پر’’پابندی ‘‘عائد

قومی ہاکی کی بہتری کیلئے 2کمیٹیوں کے قیام کا اعلان

آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کی اولمپکس میں شرکت پر سوالیہ نشان لگ گیا

صائم فارم میں ہوتو پاکستان کو ہرانا مشکل :پونٹنگ

اس وقت دل اور توجہ پاکستان کے ساتھ:مائیک ہیسن

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak