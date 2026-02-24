صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوا ایپ کیس:ڈکی بھائی کے فریز بینک اکاؤنٹس بحال

  • پاکستان
جوا ایپ کیس:ڈکی بھائی کے فریز بینک اکاؤنٹس بحال

یوٹیوب پر مشروط ویڈیوز اپلوڈ کرنیکی اجازت ،این سی سی اے آئی کے گواہ طلب

لاہور (کورٹ رپورٹر)جوئے کی ایپ کی پروموشن کے مقدمے میں جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو نے یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کے فریز بینک اکاؤنٹس بحال کر دیئے اور انہیں یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کرنے کی مشروط اجازت دے دی۔ ملزم سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی اپنی اہلیہ عروب جتوئی اور وکلا کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے ۔ عدالت نے ریمارکس د یئے کہ زیرِ التوا کیس سے متعلق یوٹیوب چینل پر گفتگو نہیں کی جائے گی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر این سی سی آئی اے کے گواہوں کو طلب کرتے ہوئے کارروائی 11 مارچ تک ملتوی کر دی۔عدالتی کارروائی کے بعد ڈکی بھائی کے وکلا نے دس ملین فالوورز مکمل ہونے پر احاطہ عدالت میں انہیں شیلڈ پیش کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹیرف اختیارات محدود کرنیکا عدالتی فیصلہ احمقانہ :ٹرمپ

ایران سے کشیدگی ، امریکا نے بیروت سے سفارتی عملہ واپس بلا لیا

دنیا بھر میں قانون کی حکمرانی کو طاقت کی حکمرانی نے پیچھے دھکیل دیا:اقوام متحدہ

وینزویلا کا امریکا سے صدر نکولس مادورو کی فوری رہائی کا مطالبہ

میکسیکو :ڈرگ لارڈ کی ہلاکت، جھڑپیں،25 نیشنل گارڈ ہلاک

کم جونگ دوبارہ شمالی کورین حکمران پارٹی کے سربراہ منتخب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak