صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رواں سال چار سے پانچ ملین ٹن آلوبرآمدکرنیکافیصلہ

  • پاکستان
رواں سال چار سے پانچ ملین ٹن آلوبرآمدکرنیکافیصلہ

متبادل روٹ مل گیا،آلو وسطی ایشیائی ممالک بھیجوائیں گے :وفاقی وزیرفوڈ تفتان کا راستہ لمبا مگرآسان ، تجاویز تیار ،ڈپٹی وزیراعظم کو پیش کرینگے :بریفنگ زیتون تیل ،تھرکیمل،این اے آرسی جدت سمیت16 ارب 94 کروڑ کے منظور

اسلام آباد(نامہ نگار)قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق کو آگاہ کیا گیا کہ فیصلہ ہوا ہے کہ اب آلو سینٹرل ایشیائی ممالک کو برآمد کیے جائیں گے ۔ پیر کو کمیٹی کا اجلاس چیئرمین سید حسین طارق کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ وزارت نے بتایا کہ وزارت  خارجہ ،تجارت اور این ایل سی کے ساتھ مشاورتی اجلاس ہوا ہے ، چین کے متبادل روٹ کے ذریعے سینٹرل ایشیائی ممالک کو برآمد کے معاملے پر بات ہوئی ہے ۔پچاس فیصد برآمدی مارکیٹ افغانستان اور روس دونوں بند ہیں ۔

وفاقی وزیر رانا تنویر نے بتایا کہ فیصلہ ہوا ہے اب آلو سینٹرل ایشیائی ممالک کو برآمد کیے جائیں گے ، افغانستان کا متبادل روٹ مل گیا ہے ، اس سال 13ملین میٹرک ٹن آلو کی پیداوار ہوئی ہے ، چار سے پانچ ملین میٹرک ٹن آلو کی ایکسپورٹ ممکن ہو سکے گی۔ تفتان کا راستہ لمبا ہے لیکن آسان ہے ، ہم نے تجاویز تیار کر لی ہیں جو کہ ڈپٹی وزیراعظم کو پیش کریں گے ۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ ٹیکسز میں کمی ہو تو معاملہ بہتر ہو سکتاہے ،پچھلے دو سالوں سے کسانوں کا برا حال ہے ۔ کمیٹی نے وزارت قومی غذائی تحفظ کے آئندہ مالی سال کیلئے 16 ارب 94 کروڑ کے 13 منصوبے منظور کرلئے جن میں زیتون کے تیل کی بڑھوتری کیلئے 6 ارب 59 کروڑ سے زائد کا منصوبہ ،این اے آر سی مشینری کی جدت بارے ایک ارب کا منصوبہ ، تھر میں لائیو سٹاک کی بہتری و تحفظ بارے تھرکیمل کا 1 ارب 28 کروڑ کا منصوبہ،اونٹ کے دودھ کی پیداوار بڑھانے سے متعلق 80 کروڑ کا منصوبہ شامل ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

آسٹریا نے ہٹلر کی جائے پیدائش کو پولیس سٹیشن بنا دیا

3مارچ کو چاند ’’خونی رنگ ‘‘ میں کیوں نظر آئے گا

کافی شاپ نے خاتون کو دنیا کی امیر ترین شخصیت بنا دیا

امریکہ،10سال پہلے گم ہونیوالا فون صحرا میں مل گیا

کھدائی کے دوران 2000برس قدیم رومی مقام دریافت

تیز گھومتی زمین کو ہم محسوس کیوں نہیں کر پاتے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak