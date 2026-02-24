صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) پاکستان ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین بلال بن ثاقب نے امریکا میں منعقدہ عالمی لبرٹی فورم میں شرکت کی۔

اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ اجتماع عالمی مالیاتی رہنماؤں، ڈیجیٹل کرنسی کے ماہرین اور پالیسی سازوں کے درمیان رابطے کا اہم ذریعہ ہے ۔فورم میں عالمی مالیاتی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی جہاں مستحکم ڈیجیٹل سکّوں کے مستقبل، اثاثوں کو ڈیجیٹل شکل دینے اور مالیاتی جدت سے متعلق امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ 

