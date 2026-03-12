صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جب دل پر پتھررکھا،عوام کی تباہی

  • پاکستان
جب دل پر پتھررکھا،عوام کی تباہی

کراچی(آئی این پی )سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ شہبازشریف قوم کے لیڈر نہیں جو مشکل فیصلے کر سکیں اور عوام کا اعتماد بھی ہو۔

ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ لو جی شہباز شریف نے پھر کہاکہ دل پر پتھر رکھ کر مشکل فیصلے کیے ہیں، اس بندے سے کوئی پتھر نہیں لے سکتا؟ جب بھی دل پر پتھر ر کھتے ہیں عوام کی تباہی ہوتی ہے ، اسد عمر نے کہا کہ حکومت نے اربوں روپے آئل کمپنی کی جیب میں ڈال دیئے ،یہ اضافہ عالمی منڈی میں قیمت بڑھنے کی وجہ سے نہیں بلکہ عوام سے اضافی ٹیکس لے کر کیا گیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

جنگ امریکا نے شروع کی،بھگتنا ہمیں پڑ رہا :خلیجی ممالک ٹرمپ سے ناراض

8اسلامی ممالک کی مسجد اقصی کے دروازے مسلمانوں کیلئے بند کرنیکی مذمت

آئی ای اے کی 40کروڑ بیرل تیل جاری کرنے کی منظوری

عالمی منڈی میں تیل مزید 4اعشاریہ4 فیصدمہنگا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی
Dunya Bethak