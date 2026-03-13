توانائی چیلنجز:کفایت شعاری اقدامات مزید سخت کرنیکا فیصلہ
کراچی (سٹاف رپورٹر) حکومت سندھ نے توانائی کے ممکنہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کفایت شعاری اقدامات مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
اس سلسلے میں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت قائم کفایت شعاری کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں صوبائی وزراء ناصر حسین شاہ، سعید غنی، ضیاء الحسن لنجار اور مکیش کمار چاولہ سمیت متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ سرکاری افسران کو فراہم کیے جانے والے ایندھن میں 50 فیصد کمی کی جائے گی جبکہ سرکاری گاڑیوں کا 60 فیصد حصہ فوری طور پر گراؤنڈ کیا جائے گا۔ البتہ آپریشنل گاڑیاں، پولیس موبائلز، ایمبولینسز، فائر بریگیڈ اور دیگر ضروری گاڑیاں اس فیصلے سے مستثنیٰ ہوں گی۔اجلاس میں یہ بھی طے پایا کہ سرکاری محکموں کے ساتھ ساتھ بلدیاتی اداروں کی گاڑیوں کے ایندھن میں بھی 50 فیصد کمی کی جائے گی تاکہ ایندھن کے غیر ضروری استعمال کو روکا جا سکے ۔ سیکرٹری جنرل ایڈمنسٹریشن (جی اے ) کو سرکاری گاڑیوں کو گراؤنڈ کرنے کے اختیارات دے دیئے گئے ہیں اور انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر کمیٹی کو رپورٹ پیش کریں۔