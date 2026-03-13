صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

توانائی چیلنجز:کفایت شعاری اقدامات مزید سخت کرنیکا فیصلہ

  • پاکستان
توانائی چیلنجز:کفایت شعاری اقدامات مزید سخت کرنیکا فیصلہ

کراچی (سٹاف رپورٹر) حکومت سندھ نے توانائی کے ممکنہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کفایت شعاری اقدامات مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

اس سلسلے میں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت قائم کفایت شعاری کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں صوبائی وزراء ناصر حسین شاہ، سعید غنی، ضیاء الحسن لنجار اور مکیش کمار چاولہ سمیت متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ سرکاری افسران کو فراہم کیے جانے والے ایندھن میں 50 فیصد کمی کی جائے گی جبکہ سرکاری گاڑیوں کا 60 فیصد حصہ فوری طور پر گراؤنڈ کیا جائے گا۔ البتہ آپریشنل گاڑیاں، پولیس موبائلز، ایمبولینسز، فائر بریگیڈ اور دیگر ضروری گاڑیاں اس فیصلے سے مستثنیٰ ہوں گی۔اجلاس میں یہ بھی طے پایا کہ سرکاری محکموں کے ساتھ ساتھ بلدیاتی اداروں کی گاڑیوں کے ایندھن میں بھی 50 فیصد کمی کی جائے گی تاکہ ایندھن کے غیر ضروری استعمال کو روکا جا سکے ۔ سیکرٹری جنرل ایڈمنسٹریشن (جی اے ) کو سرکاری گاڑیوں کو گراؤنڈ کرنے کے اختیارات دے دیئے گئے ہیں اور انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر کمیٹی کو رپورٹ پیش کریں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کتابوں میں قید قدیم جنگیں
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پھر ایسا ہی ہو گا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عام آدمی نے ہمیشہ قربانی دی… اب ایلیٹ دیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
قانون و انصاف کا نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
رو نہ پڑتے اگر خوشی ہوتی
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک، ایران و عربستان، باہم برادران
امیر حمزہ
Dunya Bethak