ایل این جی سپلائی متاثر نہیں ہوگی

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک) وفاقی وزیر توانائی اویس احمد خان لغاری نے کہا کہ ایل این جی کی عالمی سپلائی میں ممکنہ رکاوٹ سے پاکستان زیادہ متاثر نہیں ہوگا کیونکہ ملک میں مقامی ذرائع سے بجلی کی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہو چکا ہے ۔

رائٹرز کو دئیے گئے انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 74 فیصد بجلی مقامی ذرائع سے پیدا کی جا رہی ہے اور حکومت کا ہدف ہے کہ 2034 تک اس شرح کو 96 فیصد سے بھی زیادہ تک پہنچایا جائے ۔ اویس لغاری نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں بجلی کی پیداوار کا تقریباً 10 فیصد حصہ ایل این جی پر مشتمل ہے جو زیادہ تر شام کے اوقات میں طلب پوری کرنے اور گرڈ کو مستحکم رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کئی ماہ تک ایل این جی کی فراہمی معطل بھی ہو جائے تو گرمیوں میں شام کے اوقات میں صرف ایک سے دو گھنٹے کی لوڈشیڈنگ ہو سکتی ہے اور اس کا زیادہ اثر صنعت اور زراعت پر نہیں پڑے گا۔ 

مزید پڑہیئے

کھیلوں کی دنیا

دوسرا ون ڈے پاکستان کے نام بنگلادیش کو 128 رنز سے شکست

نیشنل ٹی ٹونٹی کپ ،سیالکوٹ اور ملتان ریجن نے میچز جیت لیے

دوسرے ون ڈے میں سلمان علی آغا کا متنازعہ رن آؤٹ

فیفا ورلڈکپ،ایرانی ٹیم آئی تو خطرہ لاحق ہوگا:ٹرمپ

رکی پونٹنگ کی ورلڈکپ پاور ریٹنگز فہرست میں فرحان بھی شامل

پی ایس ایل 11 میں ڈیجیٹل ٹکٹ کے آپشن کا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فرقہ پرستوں کے شر سے ہوشیار!
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
خدا کے واسطے آپ تنخواہ لینی شروع کر دیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایک تصویر اور ڈاکٹر امجد ثاقب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران جنگ: روس اور چین کیوں خاموش ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
جنگ ایران میں‘ مہنگائی پاکستان میں
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak