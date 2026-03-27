پنجاب کا وفاق کے نامزد 11پولیس آفیسرز کو ریلیو کرنے سے انکار

  • پاکستان
وفاقی حکومت نے مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کیلئے 19پولیس افسروں کو نامزدکیا تھا پنجاب حکومت نے 11 نامزدگیوں کی منسوخی کیلئے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو خط لکھ دیا

 اسلام آباد (نیوز رپورٹر )پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت کی جانب سے نامزد کردہ 19 پولیس سروس گروپ افسروں میں سے 11 کو گریڈ 19 میں ترقی کے لیے لازمی تربیتی مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے لیے چھوڑنے سے انکار کردیا ہے ،پنجاب حکومت نے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو مذکورہ گیارہ پولیس افسروں کی نامزدگی منسوخ کرنے کے لیے مراسلہ لکھ دیا جبکہ 8 پولیس افسران کو مذکورہ کورس میں شرکت کی اجازت دی ہے ، حکومت پنجاب کے محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے 19 پولیس افسران کے کیسز پر فیصلے کیے جن کے مطابق 8 افسران کو مڈ کیرئیر مینجمنٹ کورس میں شرکت کی اجازت دے دی گئی اور انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 30 مارچ کو نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن لاہور رپورٹ کریں۔

جنہیں اجازت دی گئی ان میں اے آئی جی ٹریننگ سی پی او پنجاب زوہیب نصر اللہ رانجھا، ڈائریکٹر اوورسیز پاکستانیز کمیشن امتیاز احمد خان، بٹالین کمانڈر ارشد زاہد، جاویداحمد خان، ایس پی انویسٹی گیشن برانچ خالد محمود افضل، ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان، ڈی پی او بہاولنگر فلائٹ لیفٹیننٹ حافظ کامران اصغر اور ایس پی آپریشنز جہلم فاروق امجد شامل ہیں۔ صوبے میں امن و امان کی موجودہ صورتحال کے پیش نظرجن 11 افسران کی نامزدگی واپس لینے کی درخواست کی گئی ہے ان میں ایس پی ملتان کامران عامر خان، ایس پی گوجرانوالہ رضوان طارق، ایس ایس پی ایڈمن لاہور نوشیرواں علی، ایس پی پی ایچ پی ملتان جلیل عمران خان، سی ٹی او مری عمران رزاق، ایس پی سپیشل برانچ ملتان طاہر مصطفیٰ، ایس ایس پی ملتان نعیم شاہد، ایس پی سپیشل برانچ لاہور عرفان عامر، ایس ایس پی آپریشنز گوجرانوالہ غیور احمد خان، ڈی پی او ساہیوال محمد عثمان اور ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ اخلاق اللہ شامل ہیں۔ 

مزید پڑہیئے

حمزہ علی عباسی کی بہن منی لانڈرنگ کیس میں مشکلات کا شکار

سینئر اداکار معمولی باتوں پر بھی خامیاں نکالتے ہیں:عینا آصف

شان کے ہمیشہ موڈ میں رہنے سے لوگ ان سے ڈرتے ہیں:سارہ لورین

گزشتہ نسل کی جائیدادیں نسلِ نو کیلئے مسائل کا سبب:زوہا توقیر

عمران خان کا پاکستان مخالف فلم کے کردار پر طنز

بطور فنکار دیکھنے والوں کے سامنے جوابدہ ہوں:ابھیشیک

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بھارت کا ہنری کسنجر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شکایتیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
خوفناک جنگ کی جانب پیش قدمی؟
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
تبدیل ہوتا عالمی منظر نامہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
بدلہ پور
آصف عفان
امیر حمزہ
خبردار! یہود کا نقشِ قدم!
امیر حمزہ
