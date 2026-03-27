آخرت کس لیے خراب کریں جب آپ کا حق نہیں:ہائیکورٹ

  • پاکستان
جب تک زندہ پیسے دے سکتے ، مر جائینگے تو جائیداد بیچ کر لے سکتے ہیں:جسٹس محسن قانون میں گنجائش نہ ہونے کے باوجود فائدہ لیا:سابق ڈی جی PMDCکیس میں ریمارکس

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے پی ایم ڈی سی کے سابق ڈائریکٹر جنرل کے ادارے سے مالی فائدہ لینے سے متعلق کیس میں فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے کہ آپ نے قانون میں موجود نہ ہونے کے باوجود مالی فائدہ حاصل کیا ، درخواست گزار سابق ڈائریکٹر جنرل نے کہاکہ اب تو میں ریٹائرڈ ہوں ، میرے پاس پیسے تو نہیں۔ جسٹس محسن اخترکیانی نے کہاکہ جب تک آپ زندہ ہیں پیسے دے سکتے ، مر جائیں گے تو آپ کی جائیداد بیچ کر لے سکتے ہیں، میں کسی کا ایک روپیہ لینا حرام سمجھتا ہوں، آپ آخرت کس لیے خراب کریں گے جب آپ کا حق نہیں، 14 دن بعد فیصلہ کریں گے ، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 

مزید پڑہیئے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بھارت کا ہنری کسنجر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شکایتیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
خوفناک جنگ کی جانب پیش قدمی؟
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
تبدیل ہوتا عالمی منظر نامہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
بدلہ پور
آصف عفان
امیر حمزہ
خبردار! یہود کا نقشِ قدم!
امیر حمزہ
Dunya Bethak