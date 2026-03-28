صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سہیل آفریدی نے ’رہائی تحریک‘ رجسٹریشن کا آغاز کر دیا

  • پاکستان
ساڑھے 4 کروڑ عوام کا منتخب وزیراعلیٰ ہوں، لیڈرسے ملنے نہیں دیا جارہا راستے بند کئے جائیں تو ہمارے پاس کونسا آپشن پچتا ہے :وزیراعلیٰ پختونخوا

پشاور(دنیا نیوز)وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ رہائی تحریک کی رجسٹریشن کا آغاز آج سے ہو گیا۔ پشاور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ ہم نے تمام آئینی و قانونی راستے اپنائے ہیں، میں اس ساڑھے 4 کروڑ عوام کا منتخب وزیراعلیٰ ہوں۔ اس وقت صرف میں واحد وزیراعلیٰ ہوں جو ووٹ کے ذریعے آیا ہوں، میری اپنے لیڈر کے ساتھ ملاقات نہیں کرائی جارہی ،وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ جب آپ کے منتخب وزیراعلیٰ کا پاسپورٹ بلاک کیا جائے اور راستے بند کئے جائیں تو ہمارے پاس کونسا آپشن پچتا ہے ، ایک وزیر اعلیٰ کے لئے اڈیالہ جیل کے دروازے نہیں کھو لے جا رہے ۔سہیل آفریدی نے کہا قومی میڈیا پر ایک وزیراعلیٰ کو کچرا اٹھائے لائیو دکھا یا جاتا ہے ، یہی میڈیا ہمارا کچرا دکھاتا ہے نہ ہی ہماری لاشیں دکھائی جاتی ہیں۔اُن کا کہنا تھا کہ جب ہم پر چوروں اور ڈاکوؤں کو مسلط کیا جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس کونسا راستہ بچتا ہے ، میں نے کہا تھا کہ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، آج بھی اس بات پر قائم ہوں۔وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے کہا ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں، ہم ہر قانونی راستہ اپنائیں گے ، اِس وقت معاملہ الیکشن یا کسی حلقے کا نہیں بلکہ لیڈر کی زندگی اور صحت کا ہے ، سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ پورے ملک میں ممبر شپ مکمل کرکے تمام ممبر سے اسی جگہ حلف لیا جائے گا، نوجوان آگاہ رہے خیبرپختونخوا سے اسٹیبلشمنٹ ڈیپارٹمنٹ ختم کر دیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاکستان سپر لیگ کنگز کی چڑھائی سے گلیڈی ایٹرز سرنگوں

نیشنل ویمنز ٹی ٹونٹی ،سٹارز نے چیلنجرز کو 39 رنز سے ہرادیا

انگلینڈ کی کم عمر سائیکلسٹ کیریس کی پہلی ورلڈ ٹور فتح

قومی ہاکی ٹیم مینجمنٹ میں مزید 2 افراد کی شمولیت کا امکان

پی ایس ایل ، فخر کا سب سے زیادہ مین آف میچ ایوارڈز جیتنے کا اعزاز

زلمی کا سکواڈ متوازن، تجربہ کار ٹاپ آرڈر ہے : ایرون ہارڈی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی وابستگی یا مذہبی وابستگی؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
انڈہ پہلے یا مرغی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ رہے او رامن بھی ہو
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ کی نئی چال یا امن کی سنجیدہ کوشش؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ اور پاکستان
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
غزوۂ بدر کے اسباق …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak