ایف بی آئی کے بھارتی نژاد سربراہ کاای میل ان باکس ہیک

کراچی(دنیامانیٹرنگ) ایران سے منسلک ہیکرز نے امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے بھارتی نژاد ڈائریکٹر کشیپ پٹیل کے ذاتی ای میل ان باکس تک رسائی حاصل کر لی اور اس سے حاصل تصاویر اور ای میلز آن لائن شائع کر دیں۔

امریکی محکمہ انصاف کے ایک عہدیدار نے اس بات کی تصدیق کی کہ کشیپ پٹیل کی ای میلز واقعی ہیک ہو گئی تھیں اور انٹرنیٹ پر جاری مواد بظاہر حقیقی معلوم ہوتا ہے ۔ہیکرز کے گروہ ہندالا ہیک ٹیم نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا کہ ایف بی آئی کے سربراہ اورڈونلڈٹرمپ کے اتحادی کا نام اب ان افراد کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے جو کامیابی سے ہیک کیے جا چکے ہیں۔

دیکھنے میں کسی مکڑی جیسا نظر آنے والا منفرد روبوٹ

خلاء باز کی تصویر کا حیران کن انکشاف، حقیقت کیا ہے

وزن کم کرنے کا وہ راز جو اب تک آپ سے چھپایا گیا

خلا سے سمندری تہہ کی پہلی جھلک، ناسا کا نیا نقشہ جاری

84سالہ خاتون اے آئی اواتار کی محبت میں گرفتار

پرفارمنس کے دوران روبوٹ نے بچے کو تھپڑ جڑ دیا

خورشید ندیم
سیاسی وابستگی یا مذہبی وابستگی؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
انڈہ پہلے یا مرغی ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ رہے او رامن بھی ہو
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ کی نئی چال یا امن کی سنجیدہ کوشش؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ اور پاکستان
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
غزوۂ بدر کے اسباق …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن
