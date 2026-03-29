بھارت افغانستان کی پاکستان مخالف سوشل میڈیا ڈس انفارمیشن مہم
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)بھارت کی جانب سے افغانستان کے ساتھ ملکر پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر ڈس انفارمیشن مہم چلائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔
پاکستان سے متعلق منفی تاثر پھیلانے کے لیے جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے ، افغانستان کے ساتھ مل کر بھارت کی جانب سے اسٹریٹجک ڈس انفارمیشن حملے کیے جا رہے ہیں۔سکیورٹی ذرائع کے مطابق ایرانی شناخت رکھنے والے درجنوں اکاؤنٹس بھارت اور افغانستان سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں، ایران کے نام پر پاکستان کے خلاف منظم اور سٹریٹجک پروپیگنڈا آپریشن لانچ کیا گیا۔ڈس انفارمیشن مہم کا آغاز آئی این این ایران نیوز اور ایران ٹی وی جیسے گھوسٹ ایکس اکاؤنٹس سے کیا گیا، پاکستان کے خلاف مصنوعی ایرانی ردعمل افغانستان سے آپریٹ اکاؤنٹس کے ذریعے پھیلایا گیا۔ذرائع کا بتانا ہے کہ پاکستان پر امریکا کے لیے تیل ترسیل کا جھوٹا الزام لگا کر نفرت انگیز پروپیگنڈے کو بنیاد فراہم کی گئی، بھارتی ڈس انفارمیشن حملے کا مقصد امن کوششوں کے کلیدی کردار پاکستان کو متنازع بنانا تھا۔گھوسٹ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پاکستان کو ایران مخالف اور مغربی ایجنڈے کا حصہ دکھانے کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے ، ڈس انفارمیشن عالمِ اسلام میں بداعتمادی اور تقسیم پیدا کرنے کا خطرناک منصوبہ ہے۔