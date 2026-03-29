پولیس مقابلہ:2ڈاکو بھائی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک،2فرار

پولیس مقابلہ:2ڈاکو بھائی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک،2فرار

دونوں ملزم سنگین وارداتوں میں ملوث تھے ،چھینی گئی موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد مرنیوالوں میں آصف عرف آسوگرواہ ،وقاص گرواہ شامل،لاشیں ہسپتال منتقل

وہاڑی(نمائندہ خصوصی)سی سی ڈی وہاڑی اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ پولیس مقابلہ، لاہور، وہاڑی سمیت پنجاب کے متعدد اضلاع کی پولیس کو مطلوب دو ڈاکو بھائی اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے ۔تفصیل کے مطابق 16 ڈبلیو بی کے قریب سی سی ڈی پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ پولیس مقابلہ ہوا، فائرنگ کے تبادلے میں دو ڈاکو بھائی آصف عرف آسوگرواہ اوروقاص گرواہ اپنے ہی مبینہ ساتھیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگئے جبکہ دو ڈاکو فرار ہوگئے ۔پاکپتن کینال روڈ پر سی سی ڈی نے دو موٹرسائیکلوں پرسوار چارافراد کو روکنے کی کوشش کی لیکن موٹرسائیکل سواروں نے پولیس پر فائرنگ کردی،جوابی کارروائی کے دوران دوڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آکر ہلاک ہوگئے جن کی شناخت بھائیوں آصف عرف آسوگرواہ اور وقاص گرواہ سکنہ 16 ڈبلیو بی کے ناموں سے ہوئی ہے جبکہ دو ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب گئے ۔ واضح رہے کہ کچھ عرصہ قبل لاہور پولیس کے گرفتاری کیلئے چھاپے کے دوران بھی مذکورہ دونوں نے پولیس پر فائرنگ کردی تھی جس سے ایک اہلکار زخمی ہوگیا تھا ۔دونوں ملزم ڈکیتی، راہزنی سمیت سنگین جرائم میں ملوث اور مختلف علاقوں میں خوف کی علامت تھے ۔ڈاکوؤں کے قبضہ سے اسلحہ اور چھینی ہوئی موٹرسائیکل برآمد ہوئی ہے ۔پولیس نے دونوں لاشیں پوسٹمارٹم کیلئے ہسپتال منتقل کردیں جبکہ فرار ساتھیوں کی گرفتاری کیلئے کارروائیاں جاری ہیں۔

 

مزید پڑہیئے

ایک اور یونیورسٹی پر اسرائیلی حملہ، ایران کا دبئی میں 500 امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، تیسرا امریکی بیڑا مشرق وسطیٰ روانہ، یمنی حوثی بھی جنگ میں شامل : کشیدگی میں کمی کیلئے وزیراعظم کا ایرانی صدر کو فون

پاکستانی معیشت بہتر، مہنگائی کنٹرول، مشرق وسطیٰ کشیدگی سے خطرہ : آئی ایم ایف، 1.2 ارب ڈالر کا سٹاف لیول معاہدہ طے

سہولت بازار کے ریلیف پر عالمی ادارہ معترف، عوامی خدمت ہمارا نصب العین : مریم نواز

مشرق وسطیٰ کشیدگی کم کرانے کیلئے اسلام آباد میں آج 4 ممالک کا اہم اجلاس

غریبوں پر اربوں کا ٹیکس، حکمرانوں سے اپنا پروٹوکول ختم نہیں ہورہا : حافظ نعیم

پی ٹی آئی نے اسلام آباد پر چڑھائی کی تو لگ پتہ جائیگا ، فیصل کنڈی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنگ بندی‘ہر محاذ پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
غرور کا ایک دور ختم ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تیسرے بادشاہ ہم ہیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان: عالمی سفارت کاری کا محور
رشید صافی
عمران یعقوب خان
جارحیت جیتے گی یا مذاکرات کامیاب ہوں گے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
امریکہ کاڈالر آبنائے ہرمز میں غرق ؟
محمد عبداللہ حمید گل
