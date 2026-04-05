صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی:ڈیزل گاڑیوں کا کرایہ 25، پٹرول کا 10 فیصد بڑھ گیا

  • پاکستان
گڈز ٹرانسپورٹ کرایے بھی بڑھ گئے ، کنٹینرکا 12ہزار تا 28ہزار تک اضافہ

راولپنڈی، اسلام آباد (خبر نگار، خصوصی رپورٹر) چیف سیکرٹری پنجاب نے ٹرانسپورٹ کرایوں میں 37 فیصد اضافے کی سفارش مسترد کردی، ٹرانسپورٹرز کو ڈیزل گاڑیوں کے کرایہ میں 25فیصد اضافہ اور پٹرول گاڑیوں کے کرایہ میں 10فیصد اضافہ کی ہدایت کر دی گئی۔ گڈز ٹرانسپورٹ کے کرایے بھی بڑھا دیئے گئے ۔ سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی راولپنڈی نے ٹرانسپورٹرز کو نیا ہدایت نامہ بھجوا دیا، زائد کرایہ وصول کرنے سے روک دیا گیا۔ افسران کو نئی ہدایات پر عملدرآمد کیلئے سخت مانیٹرنگ کی ہدایت کر دی گئی۔

گزشتہ روز ٹرانسپورٹرز،ضلعی انتظامیہ کی میٹنگ میں کرایہ میں 37فیصد اضافہ پر اتفاق کیا گیا تھا۔ ادھر اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ کرایے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے تمام اراکین کو ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ انتظامیہ نے شہر میں چلنے والی ہائی ایس وینز کے کرایوں میں اضافہ نہیں کیا، ترجمان کے مطابق شیڈول سے زائد کرایہ وصول کرنے والی گاڑی اور ڈرائیور تھانہ منتقل کیا جائے گا۔ چیئرمین اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کہا شہری کنٹرول روم نمبر 051 9108084 پر شکایات درج کرا سکتے ہیں۔ ادھر قیمتیں کم نہ کرنے پر پٹرول پمپس سیل کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔

ڈی سی اسلام آباد نے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو فیلڈ میں نکلنے کی ہدایت کر دی۔ دوسری جانب پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد گڈز ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں نمایاں اضافہ کر دیا۔ صدر گڈز ٹرانسپورٹرز طارق گجر کے مطابق کرایوں میں 60 فیصد تک اضافہ کیا گیا جبکہ فی کنٹینر کم از کم 12 ہزار اور زیادہ سے زیادہ 28 ہزار روپے تک کرایہ بڑھایا گیا ہے ،ڈیزل کی قیمت میں 85 فیصد اضافے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا، نئے کرایوں کا اطلاق فوری کر دیا گیا،اگر ڈیزل کی قیمت 350 روپے سے کم ہو جاتی ہے تو کرایوں میں بھی کمی کر دینگے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

