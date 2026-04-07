صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی کا سینیٹ کیلئے عرفان سلیم کو ٹکٹ جاری کرنے کا فیصلہ

  • پاکستان
پی ٹی آئی کا سینیٹ کیلئے عرفان سلیم کو ٹکٹ جاری کرنے کا فیصلہ

بشریٰ کا ڈرائیور کورنگ امیدوار وں میں شامل ،پارٹی قائدین کااعتراض کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آج آخری تاریخ ،پولنگ 23اپریل کو ہوگی

پشاور،اسلام آباد (اے پی پی)تحریک انصاف خیبرپختونخوا کے پارلیمانی بورڈ نے سینیٹ انتخابات کیلئے اپنے امیدوار کا باقاعدہ اعلان کر دیا ۔پارٹی نے مراد سعید کی خالی ہونے والی نشست پر عرفان سلیم کو ٹکٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔یہ اہم فیصلہ وزیر اعلی ٰخیبرپختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں کیا گیا۔ پارلیمانی بورڈ نے کسی بھی ہنگامی صورتحال یا تکنیکی بنیادوں پر کاغذات نامزدگی مسترد ہونے سے بچنے کے لیے سجاد مہمند،بشریٰ بی بی کاڈرائیور غلام بادشاہ بھٹنی اور سردار خان کو بطور کورنگ امیدوار نامزد کیا ہے ۔پی ٹی آئی خیبرپختونخوا کے جنرل سیکرٹری کی جانب سے اس فیصلے کا باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے ۔

ذرائع پی ٹی آئی کے مطابق بشریٰ بی بی کے ڈرائیور غلام بادشاہ کورنگ امیدواربنانے پر پارٹی قائدین نے اعتراض بھی اٹھائے لیکن وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے کسی کی نہ مانی ۔دوسری طرف الیکشن کمیشن خیبرپختونخوا کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق صوبائی الیکشن کمشنر خیبرپختونخوا کے دفتر سے کاغذات حاصل کئے جاسکتے ہیں ، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آج 7 اپریل 2026 آ خری تاریخ مقرر ہے ۔ 8 اپریل کو امیدواروں کے نام شائع کیے جائینگے ۔10اپریل تک کاغذات کی جانچ پڑتال مکمل کی جائیگی۔ کاغذات کی درستگی یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں 13اپریل تک ٹربیونل میں دائر کی جائینگی ۔ان اپیلوں پر فیصلہ 15 اپریل تک کیا جائیگا۔امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست 16اپریل کو شائع کی جائیگی۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آ خری تاریخ 17 اپریل مقرر کی گئی ہے جبکہ پولنگ 23 اپریل کو ہوگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

عورتوں میں برداشت مردوں سے زیادہ ہوتی ہے :حبابخاری

جب تک جرم ثابت نہ ہو، انسان بے گناہ :علی ظفر

معاشرتی تبدیلی کیلئے سب کو کردار ادا کرنا ہو گا:یمنیٰ زیدی

سنگل ہونے پرسوالات پریشان کرتے ہیں:پوجا بھٹ

نیتو کپور تقریب میں اپنی ہم شکل کو دیکھ حیران

کم عمری میں اپنی جعلی فحش تصاویر دیکھیں:جھانوی کپور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک عبرتناک تصویر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بیس جہاز اور کالم نگار کی اوقات
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی معیشت کب سدھرے گی؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری۔ دعوے اور حقائق
شاہد کاردار
رشید صافی
اقوامِ عالم کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں! …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak