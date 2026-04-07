ڈائنو سارز کیلئے 6 کروڑ 50 لاکھ سال بعد سوگ

  عجائب دنیا
لاہور(نیٹ نیوز)دنیا بھر میں سوشل میڈیا صارفین ان مخلوقات کے لیے سوگ منا رہے ہیں جو تقریبا 6 کروڑ 50 لاکھ سال قبل معدوم ہو چکی ہیں۔

دی ڈائنوسارز نامی نیٹ فلکس سیریز نے ناظرین کو اس قدر متاثر کیا کہ لوگ ڈائنوسارز کی زندگی اور ان کے انجام پر افسردہ ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں، صارفین لکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا ان کی تھی ۔ماہرین کے مطابق انسانوں کا ڈائنوسارز سے جذباتی تعلق نیا نہیں، اب شواہد بتاتے ہیں کہ وہ متحرک، ذہین اور سماجی رویے رکھنے والے جاندار تھے ۔سائنسدانوں کے مطابق ان کی معدومی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ تباہ کن شہابیے کے زمین سے ٹکرانے کے باعث ہوئی ۔ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈائنوسارز کی کہانی دراصل انسانوں کے اپنے خدشات کی عکاسی بھی کرتی ہے ۔ ماحولیاتی تبدیلی، قدرتی آفات اور عالمی بحرانوں کے دور میں لوگ ان مخلوقات کی تقدیر میں اپنی جھلک دیکھتے ہیں۔ 

 

 

دنیا میرے آگے

ایرانی پیٹروکیمیکل تنصیب،یونیورسٹی،شہری علاقوں پر حملے،انٹیلی جنس چیف شہید

بوشہرپلانٹ کے قریب حملے خطر ناک ہیں:اے آئی ای اے

شہری انفراسٹرکچر پرحملے غیرقانونی:صدر یورپی کونسل

ایرانی جوہری پروگرام اور ہمسایہ ممالک پر حملوں کے مسائل کو حل نہ کرنیوالی جنگ بندی قبول نہیں:امارات

ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے نہ روکتے تو آج اسرائیل ختم ہوچکا ہوتا:ٹرمپ

اہم شخصیات کو قتل کرکے دشمن ایرانی مسلح افواج کو کمزور نہیں کرسکتے :مجتبیٰ خامنہ ای

محمد اظہارالحق
ایک عبرتناک تصویر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بیس جہاز اور کالم نگار کی اوقات
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی معیشت کب سدھرے گی؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری۔ دعوے اور حقائق
شاہد کاردار
رشید صافی
اقوامِ عالم کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں! …(2)
حافظ محمد ادریس
