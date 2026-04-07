7000 سے زائد کمروں والا دنیا کا سب سے بڑا ہوٹل
کوالالمپور(نیٹ نیوز)دی فرسٹ ورلڈ ہوٹل اینڈ پلازہ اپنے معیار یا ڈیزائن کے اعتبار سے دنیا کا سب سے متاثر کن ہوٹل تو نہیں لیکن کمروں کی تعداد میں دنیا کو کوئی ہوٹل اس کے مقابلے میں نہیں ہے ۔
ملائشیا کے اس ہوٹل کا جب 2006 میں افتتاح ہوا تو اس کے صرف 6118 کمرے تھے اور دو سال بعد ہی اس ہوٹل کو لاس ویگس کے ‘وینیٹین ہوٹل’ (7128 کمرے ) کے ہاتھوں ‘دنیا کے سب سے بڑے ہوٹل’ ٹائٹل گنوانا پڑا تھا۔تاہم دوسرے ٹاور کی تعمیر کے بعد 2015 میں اس ہوٹل کے کمروں کی تعداد 7351 ہوگئی اور اس نے اپنا ٹائٹل دوبارہ حاصل کر لیا اور تب سے یہ ریکارڈ اسی ریزورٹ کے پاس ہے ۔ملائشیا کے دارالحکومت سے 50 کلومیٹر شمال میں پیہنگ خطے میں واقع اس ہوٹل 3164 سٹینڈرڈ، 2922 لگژری، 649 لگژری ٹرپل، 480 سپیریئر لگژری اور 136 ورلڈ کلب کمرے موجود ہیں۔