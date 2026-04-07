پی آئی اے کا تمام ڈسکاؤنٹس ختم ، آپریشن محدودکرنے کافیصلہ

  • پاکستان
صرف بچوں کو رعایت ملے گی ،بیجنگ اور کوالالمپور آپریشن 11اپریل سے معطل یواے ای ،سعویہ کے علاوہ خلیجی ممالک کاآپریشن بھی محدود، فلائٹس بدستور متاثر

 لاہور (نیوز رپورٹر )مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے باعث پی آئی اے میں اعلیٰ سطح کے اجلاس میں ممکنہ نقصانات کے سدباب کیلئے منصوبہ ترتیب دیدیا گیا ۔ترجمان کے مطابق پی آئی اے نے تمام ڈسکاؤنٹس ختم کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے ، صرف بچوں کو رعایت حاصل رہے گی جبکہ پی آئی اے اپنا بیجنگ اور کوالالمپور آپریشن بھی 11 اور 14 اپریل سے معطل کررہا ہے ۔خلیجی ممالک ماسوائے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی پروازیں بھی اپریل کے آخر تک معطل کی جارہی ہیں جبکہ متحدہ عرب امارات کا فضائی آپریشن ہفتہ وار 16 پروازوں تک محدود کیا جارہا ہے۔ ادھر فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر رہا ،کراچی ایئرپورٹ سے سب سے زیادہ پروازیں متاثرہوئیں جبکہ داخلی پروازوں کے کرائے بڑھنے کاقوی امکان ہے، ملک کے 6 ایئرپورٹس سے مشرق وسطیٰ کے مختلف ایئرپورٹس کی دو طرفہ 52پروازیں منسوخ ہوئیں، کراچی ایئرپورٹ سے دبئی ،مشہد، دمام، مدینہ، ریاض، بغداد، ابوظہبی ،شارجہ مسقط، ملائشیا کی دو طرفہ 28 پروازیں منسوخ ہوئیں،لاہور اور اسلام آباد ایئر پورٹس سے دوطرفہ چارچار ، پشاور ایئرپورٹ سے 10 جبکہ ملتان ایئرپورٹ سے 4 پروازیں منسوخ ہوئیں ،واضح رہے کہ پاکستان سے 37 دن کے دوران مشرق وسطیٰ کی مجموعی منسوخ پروازوں کی تعداد2808 ہوچکی ہے ۔دریں اثنا ملک میں جیٹ فیول کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد داخلی پروازوں کے کرائے بڑھنے کا خدشہ پیدا ہوگیا ہے ۔ ٹریول ایجنٹس کے مطابق جیٹ فیول مہنگا ہونے کے باعث کراچی سے لاہور اور اسلام آباد کے یک طرفہ ائیر ٹکٹ کی قیمت میں کم از کم 5 سے 6 ہزار روپے تک اضافہ متوقع ہے ، ایئر لائنز نے مسافروں کو بروقت اطلاع دینے اور نئے کرایوں کے مطابق ٹکٹ بکنگ کرنے کی ہدایت کی ہے ۔ 

مزید پڑہیئے

عجائب دنیا

روزمرہ کی اشیا میں چہرے نظر آتے ہیں تو جہ جانیں

اے آئی اب آواز سن کر کینسر کی نشاندہی کر سکتی ہے

ڈائنو سارز کیلئے 6 کروڑ 50 لاکھ سال بعد سوگ

معمر ترین فاختہ، امریکی پالتو پرندے کا ریکارڈ قائم

7000 سے زائد کمروں والا دنیا کا سب سے بڑا ہوٹل

25 سال سے ویران ائیرپورٹ مکمل شہر میں تبدیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک عبرتناک تصویر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بیس جہاز اور کالم نگار کی اوقات
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی معیشت کب سدھرے گی؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری۔ دعوے اور حقائق
شاہد کاردار
رشید صافی
اقوامِ عالم کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں! …(2)
حافظ محمد ادریس
