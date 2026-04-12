اپر کوہستان سکینڈل:احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم
احتساب عدالت ایک ماہ کے اندر اعتراضات پر دوبارہ فیصلہ کرے :پشاور ہائیکورٹ
پشاور (این این آئی) پشاور ہائی کورٹ نے اپر کوہستان سکینڈل میں منجمد اثاثوں سے متعلق اہم فیصلہ سناتے ہوئے احتساب عدالت کا 31 اکتوبر 2025 کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے اپیلوں پر فیصلہ جاری کرتے ہوئے کیس احتساب عدالت کو دوبارہ سماعت کے لیے واپس بھجوا دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ احتساب عدالت 1 ماہ کے اندر اندر اعتراضات پر دوبارہ فیصلہ کرے ۔ فیصلے میں کہا گیا کہ بغیر انکوائری اور شواہد کے اپیلیں خارج کرنا شفاف ٹرائل کے اصولوں کے خلاف ہے ، عدالت نے ہدایت کی کہ فریقین کو سننے اور شواہد ریکارڈ کرنے کے بعد قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے ۔ پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ احتساب عدالت متنازعہ جائیدادوں کے قبضے سے متعلق آزادانہ فیصلہ کرے اور کارروائی کے دوران درخواست گزاروں کو ہراساں نہ کیا جائے ۔ عدالت نے واضح کیا کہ حتمی فیصلے تک درخواست گزاروں کے خلاف اثاثوں سے متعلق کوئی کارروائی نہ کی جائے ۔