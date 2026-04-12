اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کو جرم بنا دیا گیا :سہیل آفریدی
عمران نے مذاکرات کو ترجیح دی،عالمی حالات انکی بصیرت کی تصدیق کر رہے بانی کی بہنوں، کارکنوں،حامیوں کو ریاستی دباؤ، تشدد اورہراسانی کا سامنا ہے
پشاور(این این آئی)وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے حالیہ سفارتی کوششوں کو علاقائی کشیدگی میں کمی، پائیدار امن اور علاقائی استحکام کی جانب ایک مثبت پیش رفت قرار دیتے ہوئے مکالمے اور پرامن روابط کے فروغ میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا ہے ۔ وزیر اعلیٰ نے کہا عالمی حالات و واقعات نا حق قید عمران خان کی بصیرت کی تصدیق کر رہے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ جنگ کے بجائے مذاکرات کو ترجیح دی،وزیراعلیٰ ہاؤس پشاور میں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے افغانستان تنازع کے دوران مؤقف اختیار کیا کہ دیرپا استحکام صرف مذاکرات اور سیاسی حل کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے ، انہوں نے کہا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف بے بنیاد اور سیاسی مقدمات بنائے گئے ہیں، کئی اس قدر غیر منطقی ہیں کہ انصاف کا مذاق بن چکے ہیں،انہوں نے کہا کہ ان مقدمات کی بروقت سماعت نہیں ہورہی، جو ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت ان کی قید کو طوالت دینے کی کوشش ہے ، انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے باہر پرامن احتجاج کو بھی جرم بنا دیا گیا ہے ، عمران خان کی بہنوں، پی ٹی آئی کارکنوں اور حامیوں کو ریاستی دباؤ، تشدد اور ہراسانی کا سامنا ہے ۔